Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
От Навального отрёкся ещё один сторонник. И раскрыл реальное отношение блогера к...
"Что, сломался рай земной?": Русские высмеяли крик души эмигранта в Ка...
"Лучше не говори": В деле травли Слепакова возник Галкин
Интимное убежище "навальнистов" раскрыл ОМОН: "Дальше запись прер...
Главная / Политика

Байден подумывает сделать Трампу гадость

02 февраля 2021, 18:35  •  112 • Политика
Джо Байден. Фото: Shawn Thew - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency|www.globallookpress.com
Президент США может лишить своего предшественника доступа к важной информации
Команда нового главы Белого дома изучает вопрос о том, стоит ли и дальше передавать Дональду Трампу данные разведки. Эту информацию получают все бывшие президенты США.
Об этом сообщило издание New York Post. При этом пресс-секратрь Джен Псаки подтвердила журналистам это факт. Она рассказала, что советники Джо Байдена по национальной безопасности размышляют над этим вопросом, пока окончательного решения принято не было.
Экс-президенты Америки имеют доступ к секретной информации. Однако, как пишет издание, некоторые критики Трампа полагают, что ему нельзя доверять подобные данные из-за штурма Капитолия перед оглашением официальных результатов выборов страны. В США боятся, что Трамп может воспользоваться секретной информацией в своих корыстных целях.
При этом в США до сих пор не решен вопрос с импичментом Трампу, который пытались объявить до инаугурации Байдена, но не успели.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



112
Источник
Похожие новости
02 февраля 2021, 11:15
Греки разволновались из-за отказа президента России приехать в Афины
02 февраля 2021, 14:55
Отчитала как мальчишку: посол США объяснила Зеленскому правила вступления в НАТО
02 февраля 2021, 13:05
В Белоруссии оппозиционер поджег танк
02 февраля 2021, 11:15
На Украине испугались речи Путина на форуме в Давосе
02 февраля 2021, 16:45
США согласились отменить санкции против "Северного потока - 2" - СМИ
02 февраля 2021, 13:05
Стрелков объяснил свое недоверие Ельцину
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 февраля 2021, 11:15
Греки разволновались из-за отказа президента России приехать в Афины
02 февраля 2021, 03:55
Украинские СМИ не справились с отработкой методички по освещению митингов в Крыму
02 февраля 2021, 06:40
Экс-глава МВД Эстонии предупредил о вероятности крымского сценария в стране
02 февраля 2021, 14:55
Отчитала как мальчишку: посол США объяснила Зеленскому правила вступления в НАТО
02 февраля 2021, 13:05
В Белоруссии оппозиционер поджег танк
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 января 2021, 13:25
Чем обернется присоединение Донбасса к России – эксперт назвал плюсы и минусы
30 января 2021, 00:45
Россия на грани катастрофы. Есть три сценария развития ситуации
01 февраля 2021, 18:45
Они желают нам смерти: чем виноваты Лановой и Слепаков
01 февраля 2021, 05:55
"Матушка Россия, забери!": Донбасс возвращается домой, Киев грозит войной и "затыкает уши"
30 января 2021, 00:45
Собчак поразилась своей догадке о "дворце Путина": "Ааааааа"
01 февраля 2021, 19:40
Соратник Навального просил денег у MI6 на госпереворот в России - ФСБ
28 января 2021, 01:05
Русский побывал в Африке и сбежал, "роняя тапки": "Они кладут под поезд любимого дедушку..."
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.