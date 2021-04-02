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Байден подталкивает Зеленского к войне: Украине пообещали поддержку в конфликте с Россией
02 апреля 2021, 21:25 • 170 • Украина
Байден пообещал Зеленскому поддержку в случае войны с Россией на фоне серьёзного обострения в Донбассе.
Президент США Джо Байден подтвердил главе Украины Владимиру Зеленскому, что Америка поддержит Незалежную в конфликте с Россией. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома по итогам телефонных переговоров двух лидеров.
Ранее похожий разговор состоялся между главами военных ведомств США и Украины. Американский министр обороны заверил украинского коллегу, что Вашингтон поможет Киеву в противостоянии с Россией.
Президент Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму, - гласит сообщение Белого дома о первом разговоре Байдена с Зеленским.
Информация прозвучала на фоне серьёзного обострения в Донбассе. Украина перебросила в регион войска и тяжёлую технику. Защитники Донбасса ожидают полномасштабного наступления ВСУ и проводят призыв в ряды Народной милиции.
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