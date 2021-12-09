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Байден подставил Зеленского? США поставили Украину в непростую ситуацию
09 декабря 2021, 21:40 • 195 • Политика
США, отстаивая свои политические интересы, поставили Украину в крайне непростую ситуацию, считает политолог Ростислав Ищенко. Джо Байден подставил Владимира Зеленского?
По словам Ищенко, Соединённые Штаты крайне заинтересованы в том, чтобы Украина развязала войну с Россией. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко, выступая в YouTube-шоу "Соловьёв Live".
Он обратил внимание на недавние угрозы Вашингтона ввести санкции, если Россия "вторгнется" на Украину. Соответственно, чтобы получить формальный предлог для введения санкций против "Северного потока - 2" американцам достаточно, чтобы Киев спровоцировал Москву на ответные действия.
При этом президент США Джо Байден прямо заявил, что Штаты не будут отправлять своих солдат на Украину в случае возникновения такого конфликта. В результате президент Украины Владимир Зеленский оказался в очень непростой ситуации, в которую его поставили "западные друзья", пишет портал "Народные новости".
- рассуждает эксперт.
Отметим, что в последние несколько дней американская сторона не прекращает сыпать угрозами в адрес Москвы. Она обещает ввести "небывалые санкции" вплоть до отключения России от SWIFT, если русские войска пересекут границу Украины. Параллельно ВСУ обостряют ситуацию в Донбассе, стягивая туда войска и обстреливая неподконтрольные территории.
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