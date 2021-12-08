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Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "партнёра"

08 декабря 2021, 00:10  •  202 • Политика
Президент США Джо Байден подставил Офис президента Украины Владимира Зеленского, заставив его оправдываться. В Киеве уже заявили, что не ждут звонка от своего главного "партнёра".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил украинским СМИ, что Киев не ждёт звонка Байдена во вторник. Хотя ещё утром пресс-служба администрации Зеленского утверждала, что такой звонок обязательно будет, как только президент США завершит переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В этом украинскую сторону заверил госсекретарь США Энтони Блинкен, который так и не сдержал обещания.
Впрочем, глава Госдепартамента, если верить сообщению Офиса Зеленского, говоря о звонке Байдена, ничего не сказал о сроках. Он лишь отметил, что телефонный разговор будет после саммита с Путиным.
Примечательно, что президент США при этом нашёл время, чтобы обсудить ситуацию с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании.
Это явно нарушает требование Киева, сформулированное ещё во времена Петра Порошенко: "Ни слова об Украине без Украины". Кремль уже подтвердил, что одной из главных тем в повестке переговоров была Украина.
Джо Байден затрону тему "угроз", якобы исходящих от русской армии рядом с границами Украины. А Владимир Путин призвал коллегу не перекладывать ответственность на плечи России, ведь именно НАТО дестабилизирует ситуацию в регионе.

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