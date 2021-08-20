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Байден подписал указ о новых санкциях против России и "Северного потока - 2"

20 августа 2021, 20:35  •  10 • Политика
Байден издал указ, который позволяет вводить санкции, связанные с "определёнными энергетическими проектами России". Под них подпадает и "Северный поток - 2".
Президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий американским властям вводить санкции, связанные с "определёнными энергетическими проектами России". Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Уточняется, что речь идёт в том числе и о санкциях против газопровода "Северный поток - 2". Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что его ведомство собирается в ближайшее время наложить санкции на двух физических лиц из России и на одно судно, связанное со строительством "Северного потока - 2".
Напомним, что ранее президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель заключили соглашение по "Северному потоку - 2". Вашингтон разрешил Берлину использовать русский газопровод. Тем не менее, похоже, что Белый дом намерен продолжить "кошмарить" санкциями граждан России и русские суда, связанные с проектом.

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