Байден подло развратил неустойчивое сознание Порошенко

Вице-президент США Джо Байден в 2014 году так поездил по ушам новоизбранного президента Украины Петра Порошенко, что тот почувствовал себя «отцом нации».Об этом в эфире Yotube-канала «Эхо Киева» заявила известная украинская телеведущая Снежана Егорова.«Байден очень серьёзно поучаствовал в том, чтобы сделать Украину вот такой нищей. Потому что он развращал и так не особо устойчивое сознание Петра Алексеевича этими своими лестными [словами], действовал, как дьявол: а вы, Пётр Алексеевич, будете героем, отцом нации, и через какое-то количество лет пионеры будут петь вам оды, слагать стихи и петь песни.Это же очень тяжёлый приём для человека неустойчивого, тщеславного, алчного, который хочет все свои мелкие грязные делишки и своё воровство прикрыть каким-то патриотизмом, какой-то идеей, которую не все тут понимают, и надо только засучить рукава и затянуть поясочки, и очень скоро мы окажемся в светлом будущем.На самом деле, он же это делал. Но делал тоже с определённой чёткой целью своего собственного обогащения», – сказала Егорова.