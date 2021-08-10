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Байден поддержал снятие грифа секретности с документов о терактах 11 сентября

10 августа 2021, 01:55  •  84 • Политика
Президент США Джо Байден поддержал решение Минюста снять гриф секретности с документов о терактах 11 сентября. "Это надо сделать как можно скорее", - отметил он.
Байден заявил, что американская администрация привержена обеспечению максимального уровня открытости, поэтому она выступает за то, чтобы предать огласке все документы, связанные с терактом 9/11.
Я приветствую сегодняшнее обращение министерства юстиции... Это надо сделать как можно скорее,
- говорится в заявлении президента, опубликованном на сайте Белого дома.
Напомним, что нападения на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года стали самыми масштабными терактами за всю историю США. Группа террористов захватила четыре пассажирских самолёта. Два лайнера они направили в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий - в здание Пентагона, четвёртый не долетел до цели. Пассажиры попытались перехватить у террористов управление, в результате чего лайнер упал посреди поля около боро Шанксвилл в штате Пенсильвания. Жертвами стали 2977 человек.
Теракты 11 сентября стали знаковыми для американской политики. После этого США начали активно вмешиваться в дела стран Ближнего Востока и обеспечили спецслужбы целым рядом полномочий, которые прежде считались недопустимыми как недемократические. После нападения террористов Соединённые Штаты начали военную операцию в Афганистане, которая затянулась на 20 лет. Только в 2021 году Вашингтон решил начать вывод войск из этой страны.

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