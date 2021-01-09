Байден поддержал репрессии в США, променяв Трампа на Пенса

Избранный президент США Джо Байден вновь потребовал наказать всех людей, причастных к беспорядкам в Вашингтоне. Ответственность за штурм Капитолия он перекладывает на действующего главу государства Дональда Трампа.

Байден считает, что Трамп поощряет "бандитскую группировку", в которую входят "внутренние террористы". В результате был нанесён колоссальный удар по репутации США во всём мире.

"Это не может больше продолжаться, надо досконально расследовать и привлечь виновных к ответственности", - пояснил он.

Политик также рад тому, что Трамп отказался присутствовать на его инаугурации. Вместо этого Байден пригласил вице-президента Майка Пенса.

Ранее стало известно о том, что правоохранительные органы задержали конгрессмена-республиканца Дерека Эванса, который представляет интересы Западной Вирджинии. Политик находился в толпе во время штурма Капитолия, транслируя инцидент в соцсетях.