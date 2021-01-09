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Байден поддержал репрессии в США, променяв Трампа на Пенса

09 января 2021, 20:45  •  204 • Политика
Джо Байден поддержал начало репрессий в США, которые направлены против Дональда Трампа и его сторонников. Избранный президент также решил пригласить на свою инаугурацию Майка Пенса.
Избранный президент США Джо Байден вновь потребовал наказать всех людей, причастных к беспорядкам в Вашингтоне. Ответственность за штурм Капитолия он перекладывает на действующего главу государства Дональда Трампа.
Байден считает, что Трамп поощряет "бандитскую группировку", в которую входят "внутренние террористы". В результате был нанесён колоссальный удар по репутации США во всём мире.
"Это не может больше продолжаться, надо досконально расследовать и привлечь виновных к ответственности", - пояснил он.
Политик также рад тому, что Трамп отказался присутствовать на его инаугурации. Вместо этого Байден пригласил вице-президента Майка Пенса.
Ранее стало известно о том, что правоохранительные органы задержали конгрессмена-республиканца Дерека Эванса, который представляет интересы Западной Вирджинии. Политик находился в толпе во время штурма Капитолия, транслируя инцидент в соцсетях.

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