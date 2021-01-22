Байден поддержал предложение МИД России: СНВ-3 продлят ещё на 5 лет - СМИ

Администрация президента США Джо Байдена намерена продлить с Россией договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3). Об этом пишет американское издание The Washington Post.

С соответствующим предложением за несколько минут до вступления в должность 46-го президента США выступил МИД России. Суть предложения заключается в продлении уже имеющегося договора в неизменном виде ещё на 5 лет, так как нынешний договор истекает уже в феврале. С администрацией Трампа договориться об этом Кремлю уже не удалось.

Напомним, что Трамп затянул переговоры, пытаясь вовлечь в них Китай, который не выражал никакого желания присоединяться к договорённостям по ограничению вооружений. В итоге очередной договор между Россией и США оказался на грани срыва. В качестве компромиссного варианта Москва предлагала Вашингтону продлить договор хотя бы на год, чтобы за это время успеть согласовать все пункты новой договорённости, но Трамп отверг и этот вариант.

ДСНВ предполагает взаимное сокращение арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Впервые он был подписан в 1991 году и с тех пор постоянно продлевался. Последний раз это произошло в 2010 году в Праге.