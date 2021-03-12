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Байден "подарил" американцам по 1,4 тысячи долларов

12 марта 2021, 13:55  •  82 • Политика
Джо Байден. Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Уже в марте граждане США получат чеки на приличную сумму
Джо Байден щедро одарил соотечественников. По росчерку его пера американцам выдадут ни много ни мало по $1,4 тысячи.
Так гласит подписанный президентом закон о мерах по стимулированию экономики страны в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В помощь выделена сумма в $1,9 трлн, куда входят и указанные "вертолетные деньги", пишет РИА "Новости".
Прямые выплаты достанутся 85% домохозяйств. Семья с двумя детьми, имеющая ежегодный доход до $100 тыс., получит безвозмездно $5,6 тысячи. Чеки на гражданам США разошлют уже в марте, отмечает российское агентство со ссылкой на американские издания.
До этого указанный был одобрен Сенатом и принят Палатой представителей Конгресса США. А оттуда он ушел на стол президенту, сообщает Reuters.
Раздача денег американцам приведет к тому, что уже в апреле в США стремительно увеличатся потребительские расходы, предупреждает Financial Times. Республиканцы выступали против утверждения этого антикризисного пакета в Конгрессе, называя его инструментом лишних трат, напоминает издание.

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