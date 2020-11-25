Байден побил рекорд по числу голосов: Американские СМИ соревнуются в математике

Телеканал NBC заявил, что Байден побил рекорд по числу голосов. Его поддержало небывалое число сограждан - 80 миллионов 13 тысяч 916 человек. Телеканал Fox News не согласен. Там считают, что до 80 миллионов Байдену не хватает примерно 30 тысяч бюллетеней. За Трампа, по мнению NBC, проголосовали почти 73,9 миллиона американцев.

В Соединённых Штатах устаревшая и достаточно сложная избирательная система, о чём неоднократно говорили аналитики. Единого избиркома нет как такового. Подсчёты ведутся в отдельных округах и штатах. Кроме того, голоса рядовых американцев чисто символичны. Они позволяют определить лишь число выборщиков: кто победил в штате, тот забирает всех его выборщиков.

По предварительной информации, Джо Байден победил не из-за того, что у него на несколько миллионов голосов больше. Ему удалось стать лидером в ключевых штатах, где выборщиков больше всего. Например, в Мичигане, Джорджии, Пенсильвании.

Трамп своё поражение не признаёт по-прежнему. Он утверждает, что будет бороться за власть, в том числе и в суде, однако 23 ноября он отдал распоряжение начать передачу полномочий новой администрации.

Госсекретарь США Майк Помпео 24 ноября заявил, что "будет делать всё, чего требует закон", чтобы процесс передачи власти прошёл без проволочек. Более подробный комментарий он давать отказался.