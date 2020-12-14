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Байден побеждает: стали известны результаты голосования выборщиков в США
14 декабря 2020, 23:15 • 233 • Политика
Более половины штатов уже сделали свой выбор
В США продолжается голосование выборщиков – в некоторых штатах оно уже завершилось. Джо Байден обходит своего конкурента Дональда Трампа с видимым отрывом. Как отметили СМИ, демократ уже фактически победил и сейчас идет лишь технический подсчет голосов.
Заседания выборщиков завершились в 28 штатах. Байден набрал 166 голосов, а Трамп – 120. Как отметил телеграм-канал РИА "Новости", даже если Аризона и Мичиган внезапно переметнутся на сторону действующего президента, победа все равно останется за демократом. Однако прогнозы сбылись, и 11 выборщиков штата Аризона отдали свои голоса Байдену. В Мичигане заседание начнется через несколько часов.
Результаты публикует Washington Post. Последними свой выбор сделают выборщики на Гавайях.
Это голосование утверждает решение избирателей по итогам всенародного голосования, которое прошло 3 ноября. Для победы нужно набрать не менее 270 голосов. Байден, по предварительным оценкам, получит 306. Далее итоги выборов предстоит утвердить Конгрессу 6 января.
Ранее стало известно, что Трамп планирует громкий уход с президентского поста.
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