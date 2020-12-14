Байден побеждает: стали известны результаты голосования выборщиков в США

Джо Байден. Фото: Biden Transition via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

Более половины штатов уже сделали свой выбор

В США продолжается голосование выборщиков – в некоторых штатах оно уже завершилось. Джо Байден обходит своего конкурента Дональда Трампа с видимым отрывом. Как отметили СМИ, демократ уже фактически победил и сейчас идет лишь технический подсчет голосов.

Заседания выборщиков завершились в 28 штатах. Байден набрал 166 голосов, а Трамп – 120. Как отметил телеграм-канал РИА "Новости", даже если Аризона и Мичиган внезапно переметнутся на сторону действующего президента, победа все равно останется за демократом. Однако прогнозы сбылись, и 11 выборщиков штата Аризона отдали свои голоса Байдену. В Мичигане заседание начнется через несколько часов.

Результаты публикует Washington Post. Последними свой выбор сделают выборщики на Гавайях.

Это голосование утверждает решение избирателей по итогам всенародного голосования, которое прошло 3 ноября. Для победы нужно набрать не менее 270 голосов. Байден, по предварительным оценкам, получит 306. Далее итоги выборов предстоит утвердить Конгрессу 6 января.

Ранее стало известно, что Трамп планирует громкий уход с президентского поста.