Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прощание с Европой: Меркель извинилась, что решит Путин
Беги, русский мир придёт! Гордон изменился в лице, когда его погнали в прямом эф...
Гордон пришёл на укро-ТВ обругать Путина, а говорить пришлось о своём позоре
Азербайджанская элитка взбунтовалась против российских миротворцев: Вывести!
Главная / Политика

Байден побеждает: стали известны результаты голосования выборщиков в США

14 декабря 2020, 23:15  •  233 • Политика
Джо Байден. Фото: Biden Transition via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Более половины штатов уже сделали свой выбор
В США продолжается голосование выборщиков – в некоторых штатах оно уже завершилось. Джо Байден обходит своего конкурента Дональда Трампа с видимым отрывом. Как отметили СМИ, демократ уже фактически победил и сейчас идет лишь технический подсчет голосов.
Заседания выборщиков завершились в 28 штатах. Байден набрал 166 голосов, а Трамп – 120. Как отметил телеграм-канал РИА "Новости", даже если Аризона и Мичиган внезапно переметнутся на сторону действующего президента, победа все равно останется за демократом. Однако прогнозы сбылись, и 11 выборщиков штата Аризона отдали свои голоса Байдену. В Мичигане заседание начнется через несколько часов.
Результаты публикует Washington Post. Последними свой выбор сделают выборщики на Гавайях.
Это голосование утверждает решение избирателей по итогам всенародного голосования, которое прошло 3 ноября. Для победы нужно набрать не менее 270 голосов. Байден, по предварительным оценкам, получит 306. Далее итоги выборов предстоит утвердить Конгрессу 6 января.
Ранее стало известно, что Трамп планирует громкий уход с президентского поста.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



233
Источник
Похожие новости
14 декабря 2020, 21:25
США могут ограничить России выход в космос и "вооружить" Луну. Роскосмос поделился опасениями
14 декабря 2020, 23:15
Байден побеждает: стали известны результаты голосования выборщиков в США
14 декабря 2020, 23:15
За что убивают русских учёных? В США даже не скрывают мотивов расправы. Заявление Сантрума
14 декабря 2020, 21:25
Навального "травили" уже не два, а три раза: CNN обнародовало новую сенсацию о покушении
14 декабря 2020, 21:25
Истерику угрожавшего России санкциями Кравчука списали на преклонный возраст
14 декабря 2020, 21:25
"Наша позиция хорошо известна": Лавров отреагировал на новые слухи о ЧВК "Вагнер" в Ливии
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 декабря 2020, 21:25
Это не страшная сказка: Новая русско-турецкая война
14 декабря 2020, 21:25
США могут ограничить России выход в космос и "вооружить" Луну. Роскосмос по...
14 декабря 2020, 23:15
За что убивают русских учёных? В США даже не скрывают мотивов расправы. Заявление Сан...
14 декабря 2020, 21:25
Навального "травили" уже не два, а три раза: CNN обнародовало новую сенсаци...
14 декабря 2020, 21:25
"Наша позиция хорошо известна": Лавров отреагировал на новые слухи о ЧВК &q...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 декабря 2020, 05:05
Прощание с Европой: Меркель извинилась, что решит Путин
11 декабря 2020, 01:45
"Развалили всё". Даже Матвиенко не сдержалась и высказала претензию. Пронько добавил
11 декабря 2020, 04:30
Россия уже захватила Украину: в Киеве паникуют
12 декабря 2020, 00:40
Шендерович оскорбил Россию - "презираю это государство". И цинично заявил о заработке на русских
09 декабря 2020, 04:50
Запад начал зачистку украинских олигархов
11 декабря 2020, 01:45
Что там с "отравлением" Навального: Путин по пунктам ответил на вопрос Сванидзе
12 декабря 2020, 21:45
«Кулаки Кремля»: кто создал на Украине силовые структуры для защиты интересов Юго-востока и православия
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.