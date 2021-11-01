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Байден передал Путину послание: Сергей Лавров раскрыл детали переговоров
01 ноября 2021, 00:45 • 101 • Политика
Глава МИД Лавров рассказал, о чём говорил с Байденом на саммите G20. "У нас состоялся непродолжительный, но полезный разговор с президентом", - отметил министр.
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о беседе с президентом США Джо Байденом на полях саммита G20 в Риме. По мнению руководителя внешнеполитического ведомства, разговор был "полезным".
По словам Лаврова, он обсудил с Байденом вопрос о том, как можно будет выстроить контакты Москвы и Вашингтона в будущем. Глава МИД добавил, что уже передал содержание беседы президенту России Владимиру Путину.
- отметил Лавров.
Он добавил, что разговор был полезен в том плане, что поможет в выстраивании графиков встреч.
Послание Байдена министр уже передал Владимиру Путину. Информация прозвучала в программе "Москва. Кремль. Путин".
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