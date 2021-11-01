Байден передал Путину послание: Сергей Лавров раскрыл детали переговоров

Глава МИД Лавров рассказал, о чём говорил с Байденом на саммите G20. "У нас состоялся непродолжительный, но полезный разговор с президентом", - отметил министр.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о беседе с президентом США Джо Байденом на полях саммита G20 в Риме. По мнению руководителя внешнеполитического ведомства, разговор был "полезным".

По словам Лаврова, он обсудил с Байденом вопрос о том, как можно будет выстроить контакты Москвы и Вашингтона в будущем. Глава МИД добавил, что уже передал содержание беседы президенту России Владимиру Путину.

У нас состоялся непродолжительный, но полезный разговор с президентом Джо Байденом,

- отметил Лавров.

Он добавил, что разговор был полезен в том плане, что поможет в выстраивании графиков встреч.

(Джо Байден) передал приветы президенту России Владимиру Владимировичу Путину, подчеркнул нацеленность на дальнейшие контакты, - добавил Лавров. - Мы также кратко обсудили, как можно будет выстроить эти контакты в обозримой перспективе.

Послание Байдена министр уже передал Владимиру Путину. Информация прозвучала в программе "Москва. Кремль. Путин".