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Байден передал полномочия Харрис - пока только на переговоры

25 марта 2021, 00:45  •  87 • Политика
Байден передал полномочия Харрис - пока только на переговоры с Мексикой и другими странами по "серьёзному всплеску" миграции в США.
Президент США Джо Байден передал часть своих полномочий своему вице-президенту Камале Харрис. Речь идёт о полномочиях вести международные переговоры с Мексикой и другими странами по "серьёзному всплеску" миграции в США.
Байден отметил, что проблемы с миграцией достались ему от прошлой администрации, однако теперь это его ответственность. Также он заявил, что имеют место "серьёзные всплески".
В свою очередь присутствовавшая рядом с Байденом Харрис отметила, что ситуация "сложная", и заявила, что нужно бороться с исходными причинами миграции. А президент США уточнил, что в связи с кризисом он передал вице-президенту полномочия вести переговоры с Мексикой, а также с Сальвадором, Гондурасом и Гватемалой. Это страны, откуда в США идёт основной поток мигрантов.
Напомним, что это уже не первый раз, когда Камала Харрис ведёт переговоры с другими государствами, пока президент страны Джо Байден занимается чем-то ещё. Из-за этого всё больше американцев начали подозревать, что избранный ими лидер является лишь номинальной фигурой.

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