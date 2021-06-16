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Байден перед журналистами озвучил требование к России: "Не должна диктовать"

16 июня 2021, 22:00  •  45 • Политика
Американский президент Джо Байден после пресс-конференции Владимира Путина провел собственную.
Президент США, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Россия не должна диктовать миру. Об этом, по словам Байдена, в том числе шла речь на переговорах. По мнению политика встреча прошла конструктивно.
Байден также отметил, что в беседе с коллегой из России он заявлял, что его повестка не направлена против Москвы.
"Она направлена на то, чтобы принести пользу американского народу", - сказал он.
Как ранее уже сообщил Владимир Путин в рамках саммита появилась договорённость сотрудничать по вопросам кибербезопасности, стратегической стабильности, работе в Арктике и ряду других направлений.
По словам Байдена, США и Россия также работают над крупным соглашением в области контроля над вооружениями.

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