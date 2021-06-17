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Байден перед отлётом нахамил журналистам: "Для меня нет смысла!"
17 июня 2021, 00:45 • 120 • Политика
Журналистка Ольга Скабеева отметила неадекватное поведение Джозефа Байдена при общении с прессой.
Журналистка Ольга Скабеева продемонстрировала пример очередного странного заявления президента США Джозефа Байдена, который грубо ответил журналистам перед вылетом из Женевы.
Напомним, Байден и Путин провели саммит в столице Швейцарии, переговоры длились несколько часов.
На видео видно, как Байден отвечает на вопрос СМИ:
Как отметила Скабеева в своём канале в Telegram: "Дед совсем сбрендил, тащите его в самолёт. (мне кажется, так не бывает)".
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