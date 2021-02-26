Байден озвучил "простую истину" для Украины

Американский президент Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским. По его словам, в "мрачную годовщину" он хотел бы повторить "простую истину", что полуостров считает частью Незалежной.

Американцы никогда не признают Крым частью России. Об этом заявил президент США Джо Байден. Он указал, что хотел бы повторить эту "простую истину": эта территория принадлежит Украине.

Байден указал, что и тогда, и сейчас Вашингтон придерживается этой позиции. По его мнению, семь лет назад Россия нарушила международное право. Американский лидер также добавил, что Штаты намерены помогать Украине в противостоянии с Россией.

В МИД РФ неоднократно заявляли, что Россия делает всё, что отвечает международному праву, Уставу ООН, уважает право любого народа самому определять свою судьбу, это распространяется на права национальных меньшинств, будь то в Крыму или где угодно.