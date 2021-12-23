Байден озвучил противоречивое условие для своего нового президентского срока

Президент США Джо Байден собрался участвовать в следующих выборах на пост главы государства в 2024 году. Однако он при этом озвучил довольно противоречивое условие для своего нового президентского срока, уповая на судьбу и своё здоровье.

Судя по скорости ответа, действующий президент США Джо Байден намерен участвовать в новой президентской гонке в 2024 году. В частности, в интервью телеканалу ABC глава Белого дома сначала утвердительно ответил на вопрос о том, намерен ли он баллотироваться на следующих выборах, а после озвучил условие для этого.

Байден внезапно заговорил о… судьбе, которая, по его словам, много раз вмешивалась в его жизнь. В то же время 79-летний президент США заметил, что пойдёт на второй срок, если "будет здоров, как сейчас".