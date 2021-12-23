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Байден озвучил противоречивое условие для своего нового президентского срока

23 декабря 2021, 08:20  •  68 • Политика
Президент США Джо Байден собрался участвовать в следующих выборах на пост главы государства в 2024 году. Однако он при этом озвучил довольно противоречивое условие для своего нового президентского срока, уповая на судьбу и своё здоровье.
Судя по скорости ответа, действующий президент США Джо Байден намерен участвовать в новой президентской гонке в 2024 году. В частности, в интервью телеканалу ABC глава Белого дома сначала утвердительно ответил на вопрос о том, намерен ли он баллотироваться на следующих выборах, а после озвучил условие для этого.
Байден внезапно заговорил о… судьбе, которая, по его словам, много раз вмешивалась в его жизнь. В то же время 79-летний президент США заметил, что пойдёт на второй срок, если "будет здоров, как сейчас".
Фраза о здоровье выглядит в данном контексте довольно противоречивой, ведь уже в первые месяцы в должности главы государства Байден несколько раз оказывался в неловких ситуациях. Он то "потеряется" в кафе, то споткнётся на трапе, то оговорится. Сами американцы же давно прозвали его "дедушка Джо" и "сонный Джо".

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