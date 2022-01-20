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Байден ответил на вопрос о своих умственных способностях: "Без понятия"

20 января 2022, 20:50  •  28 • Политика
Президент США Джо Байден ответил на вопрос о своих умственных способностях. "Я без понятия", - честно признался политик.
Один из американских журналистов во время пресс-конференции в Белом доме попросил Байдена прокомментировать соцопрос, согласно которому почти половина всех американцев (49%) сомневается в умственных способностях президента.
Байден на это ответил коротко: "Это вам решать".
Журналист не стал сдаваться и спросил, почему набралось так много людей, которые обеспокоены "умственным состоянием" президента.
Я без понятия,
- признался хозяин Белого дома.
Отметим, что американцы часто критикуют Байдена за те неловкие ситуации, в которые он попадает. К примеру, однажды политик забыл имя своей внучки. В другой раз он забыл имя министра обороны и название Пентагона. А однажды он назвал президентом вице-президента США Камалу Харрис. Обычно все эти оговорки и проблемы с памятью списывают на возраст. Американскому лидеру сейчас 79 лет, что делает его самым старым президентом за всю историю США,

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