Байден, отстань от России: Британцы пытаются остановить США

Британцы призвали США отойти от границ России, если "еще хотят пожить". "США лучше заняться своими делами и сосредоточиться на внутренних проблемах. А их немало", - комментируют британские читатели воинственные заявления главы Госдепа США.

Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что США ответят России, если та будет вести себя безрассудно или агрессивно, пишет британская газета Daily Mail. В комментариях читатели советуют американцам сбавить обороты.

Заявление, о котором идёт речь, прозвучало накануне встречи Блинкена с руководством Украины. Он назвал это открытой демонстрацией поддержки после появления войск России рядом с границами Незалежной.

У этого Блинкена аж руки чешутся развязать войну,

- комментирует читатель под ником Amanda16.

Прекратите окружать российские границы, и тогда поживете еще немного,

- добавляет Cheesefairy.

США лучше заняться своими делами и сосредоточиться на внутренних проблемах. А их немало,

- резюмирует Corn Pop.

Напомним, что американский адмирал Джеймс Ставридис заявил о том, что в случае войны между Украиной и Россией силы НАТО не придут на помощь. И не только потому, что Незалежная не входит в Альянс, но и потому что военные просто не успеют. Киев будет разгромлен в кратчайшие сроки.