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Байден, отстань от России: Британцы пытаются остановить США
08 мая 2021, 23:50 • 63 • Политика
Британцы призвали США отойти от границ России, если "еще хотят пожить". "США лучше заняться своими делами и сосредоточиться на внутренних проблемах. А их немало", - комментируют британские читатели воинственные заявления главы Госдепа США.
Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что США ответят России, если та будет вести себя безрассудно или агрессивно, пишет британская газета Daily Mail. В комментариях читатели советуют американцам сбавить обороты.
Заявление, о котором идёт речь, прозвучало накануне встречи Блинкена с руководством Украины. Он назвал это открытой демонстрацией поддержки после появления войск России рядом с границами Незалежной.
- комментирует читатель под ником Amanda16.
- добавляет Cheesefairy.
- резюмирует Corn Pop.
Напомним, что американский адмирал Джеймс Ставридис заявил о том, что в случае войны между Украиной и Россией силы НАТО не придут на помощь. И не только потому, что Незалежная не входит в Альянс, но и потому что военные просто не успеют. Киев будет разгромлен в кратчайшие сроки.
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