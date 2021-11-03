Байден оценил отказ России и Китая посетить саммит G20 и конференцию в Глазго: "Это ошибка"

Президент США Джо Байден назвал "ошибкой" отсутствие на саммите G20 и конференции в Глазго лидеров Китая и России.

Президент США Джо Байден назвал "ошибкой" решение лидеров России, Китая и ряда других стран не приезжать на саммит G20 в Риме, а также на конференцию по экологии ООН в Глазго.

"Я отмечал, что отсутствие Китая, России и Саудовской Аравии — это проблема", - заявил Байден в ходе конференции в Глазго.

Он подчеркнул, что считает "большой ошибкой" отсутствие лидеров этих стран на данных встречах, где присутствовали другие мировые лидеры.

"Я думаю, что это было большой ошибкой, откровенно говоря, что Китай не появился (на обоих форумах)… Точно так же я бы высказался и в отношении России", - передает ТАСС слова американского лидера.

Как сообщал Царьград, Путин и Цзиньпин неспроста не приехали на "зеленый" саммит.