Байден отрёкся от своих слов о Путине: Это было выражением личного возмущения

Джо Байден утверждает, что его слова о Путине не отражают политическую позицию США, а были выражением личного возмущения.

Президент США Джо Байден объяснил свои слова о смене главы России Владимира Путина, произнесённые во время двухдневного визита в Польшу. Американский лидер утверждает, что его заявление не было выражением официальной позиции США.

Так, выступая в Варшаве, американский президент заявил, что Путин "не может оставаться у власти". Его слова были восприняты как намерение США устроить госпереворот в России.

Я хочу пояснить. Я выражал моральное возмущение, которое испытываю, и я не извиняюсь за это,

- прокомментировал Байден.

Он добавил, что его слова не отражают политическую позицию США, а были выражением личного возмущения. Также он выразил уверенность, что его оскорбления в адрес главы России не осложнят дипломатического взаимодействия и не приведут к эскалации конфликта на Украине.