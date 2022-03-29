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Байден отрёкся от своих слов о Путине: Это было выражением личного возмущения

29 марта 2022, 00:10  •  62 • Политика
Джо Байден утверждает, что его слова о Путине не отражают политическую позицию США, а были выражением личного возмущения.
Президент США Джо Байден объяснил свои слова о смене главы России Владимира Путина, произнесённые во время двухдневного визита в Польшу. Американский лидер утверждает, что его заявление не было выражением официальной позиции США.
Так, выступая в Варшаве, американский президент заявил, что Путин "не может оставаться у власти". Его слова были восприняты как намерение США устроить госпереворот в России.
Я хочу пояснить. Я выражал моральное возмущение, которое испытываю, и я не извиняюсь за это,
- прокомментировал Байден.
Он добавил, что его слова не отражают политическую позицию США, а были выражением личного возмущения. Также он выразил уверенность, что его оскорбления в адрес главы России не осложнят дипломатического взаимодействия и не приведут к эскалации конфликта на Украине.

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