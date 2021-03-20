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Байден открыто поддержал хамство главы Госдепа: "Я очень горжусь госсекретарём США"

20 марта 2021, 00:40  •  15 • Политика
Байден заявил, что гордится Блинкеном после перепалки с Китаем на Аляске. Также президент США посчитал, сколько времени он провёл наедине с Си Цзиньпином.
Президент США Джо Байден поддержал срыв переговоров с Китаем на Аляске, который устроил глава Госдепа Энтони Блинкен. Американский лидер заявил, что гордится своим подчинённым.
Речь идёт о переговорах дипломатов США и Китая на Аляске, которые состоялись в четверг, 18 марта. Глава Госдепа США начал встречу с резкой критики в адрес Китая. Представители Поднебесной не остались в долгу и дали американцам подробный ответ на каждую претензию. Перепалка продолжалась примерно час. После этого американцы обвинили китайских дипломатов в "нарушении протокола встречи".
Комментируя этот позорный для США инцидент, Байден заявил, что гордится работой госсекретаря Блинкена, по вине которого, по сути, и состоялась перепалка дипломатов.
Я очень горжусь госсекретарём США,
- цитирует слова Байдена Associated Press.
Также президент США зачем-то подсчитал количество времени, которое он провёл наедине с главой Китая Си Цзиньпином. По словам Джо Байдена, он был наедине с китайским лидером порядка 24-25 часов.

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