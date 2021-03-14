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Байден отказывается звонить Зеленскому: "Не желает марать руки"

14 марта 2021, 22:45  •  111 • Политика
Президент США Джо Байден по-прежнему отказывается звонить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. В Киеве нашли объяснение несговорчивости американского лидера: "Не желает марать руки".
Так бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров прокомментировал публикацию американского издания Politico, в которой говорится, что Байден до сих пор не позвонил Зеленскому, хотя находится на президентском посту уже почти 2 месяца.
Есть распространенное мнение, что Байден не желает марать руки, копаясь в этой коррупционной куче, - отметил Прозоров в своём Telegram-канале UKR_LEAKS.
Ещё одна причина для недовольства - это слишком мягкое, как считают в Вашингтоне, отношение украинской власти к олигархам. Штаты уже пытались донести до Зеленского свою мысль, когда вводили санкции против Игоря Коломойского. Однако в Америке не учли, что на Украине "власть" и "олигархи" - это одно и то же, заключает экс-сотрудник СБУ.
Он обратил внимание, что Украина в скором времени вообще может потерять поддержку как Демократической, так и Республиканской партии США, о чём уже предупреждал сенатор Крис Мерфи.
Прозоров посоветовал украинским чиновникам между поездками на Мальдивы (намёк на экс-президента Украины Петра Порошенко) и в ОАЭ (намёк на Зеленского) почаще читать иностранную прессу, чтобы быть в курсе происходящего.
Скриншот:Telegram/UKR_LEAKS
Добавим при этом, что Зеленский был одним из первых, кто поздравил Байдена с победой на выборах. Он так спешил с поздравлениями, что не стал дожидаться официального подведения итогов голосования.

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