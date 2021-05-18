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Байден откажется от санкций против оператора "Северного потока-2" - СМИ

18 мая 2021, 23:05  •  57 • Политика
Фото: Jens Büttner/ dpa/ www.globallookpress.com
Вашингтону крайне необходимо наладить отношения с Берлином
Президент США Джо Байден не станет вводить санкций против оператора проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига с учетом национальных интересов Америки. Об этом сообщает во вторник, 18 мая, портал Axios со ссылкой на два источника.
"Данное решение указывает на то, что администрация Байдена не намерена портить отношения с Германией из-за газопровода, а также на то, с какими трудностями сталкивается президент Байден в сопряжении действий и риторики жесткого подхода к России", – говорится в публикации.
По информации портала, в ближайшее время Госдеп направит в Конгресс отчет, в котором будут перечислены организации, участвующие в строительстве "СП-2", в отношении которых необходимо применить рестрикции. Отмечается, что в черном списке присутствуют нескольких российских судов.
Госдеп признает, что Nord Stream 2 AG и его исполнительный директор – "приятель Путина и бывший офицер восточногерманской разведки" – Маттиас Варниг участвуют в деятельности, подпадающей под санкции. Однако ведомство откажется от их применения, ссылаясь на национальные интересы США.
Этот запланированный шаг создает "странную ситуацию", при которой администрация Байдена будет налагать ограничения на суда, участвующие в строительстве "Северного потока-2", но отказываясь наложить санкции на компанию, фактически отвечающую за проект, пишет издание.
Источники, близкие к ситуации, говорят, что высшие должностные лица Белого дома определили, что единственный способ потенциально остановить реализацию проекта, который уже завершен на 95%, – это наложить ограничительные меры на немецких конечных потребителей газа. Но администрация Байдена не желает разрывать отношения с Германией из-за "Северного потока – 2".
Ранее сегодня представители Берлина сообщили, что запуск балтийского немецко-российского газопровода зависит исключительно от скорости укладки труб по дну Балтики. Самому проекту ничего не мешает – все необходимые разрешительные документы у него есть в наличии.

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