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Байден откажется от "адских" санкций против России - прогноз

16 января 2021, 17:45  •  121 • Политика
Джо Байден. Фото: Olivier Douliery/CNP/AdMedia/ CNP/AdMedia//www.globallookpress.com
Новый президент США обойдется умеренными ограничительными мерами
После избрания Джо Байденом новой главой США встал вопрос о том, как изменится политика этой страны по отношению к России. Агентство S&P представило собственный прогноз, в котором сделало вывод – жесткого давления на Москву не будет.
Базовый вариант развития событий рейтингового агентства предполагает, что Байден будет прибегать к "умеренным" санкциям. Политик будет озабочен последствиями этих рестрикций.
S&P в докладе указало, что новый глава Белого дома может воспользоваться некоторыми инициативами, которые конгресс США разрабатывал с 2019-го против энергетических проектов РФ, финансовых организаций и т.д.
Однако на первый план в политике Байдена выйдет его желание улучшить отношения с европейскими партнерами. Поэтому он не станет делать что-то, что навредит странам Европы.
"В этом контексте введение более жестких санкций в отношении энергетического сектора России или государственных банков, финансирующих международную торговлю энергоресурсами с Европой, может быть затруднено",
– цитирует доклад Forbes.
Агентство также уточнило, что при таком развитии событий экономика РФ может справиться с актуальными вызовами, которые будут спровоцированы умеренными санкциями. Ведь за последнее время Россия научилась достойно реагировать на внешние стрессы, например, на последствия пандемии.

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