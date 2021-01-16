|
Байден откажется от "адских" санкций против России - прогноз
16 января 2021, 17:45 • 121 • Политика
Новый президент США обойдется умеренными ограничительными мерами
После избрания Джо Байденом новой главой США встал вопрос о том, как изменится политика этой страны по отношению к России. Агентство S&P представило собственный прогноз, в котором сделало вывод – жесткого давления на Москву не будет.
Базовый вариант развития событий рейтингового агентства предполагает, что Байден будет прибегать к "умеренным" санкциям. Политик будет озабочен последствиями этих рестрикций.
S&P в докладе указало, что новый глава Белого дома может воспользоваться некоторыми инициативами, которые конгресс США разрабатывал с 2019-го против энергетических проектов РФ, финансовых организаций и т.д.
Однако на первый план в политике Байдена выйдет его желание улучшить отношения с европейскими партнерами. Поэтому он не станет делать что-то, что навредит странам Европы.
"В этом контексте введение более жестких санкций в отношении энергетического сектора России или государственных банков, финансирующих международную торговлю энергоресурсами с Европой, может быть затруднено",
– цитирует доклад Forbes.
Агентство также уточнило, что при таком развитии событий экономика РФ может справиться с актуальными вызовами, которые будут спровоцированы умеренными санкциями. Ведь за последнее время Россия научилась достойно реагировать на внешние стрессы, например, на последствия пандемии.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
121
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 января 2021, 03:25
|
13 января 2021, 06:20
|
10 января 2021, 12:20
|
13 января 2021, 10:00
|
13 января 2021, 17:20
|
16 января 2021, 04:00
|
15 января 2021, 00:30