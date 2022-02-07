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Байден отказался спекулировать на Путине

07 февраля 2022, 08:50  •  269 • Политика
Президент США Джо Байден буквально отказался спекулировать на теме президента России Владимира Путина. Это произошло в прямом эфире американского телеканала.
В частности, журналист поинтересовался, станет ли Байден отправлять ещё войска в Европу, если "Владимир Путин не пойдёт на деэскалацию". В ответ американский президент коротко отрезал: "Я не буду спекулировать".
Также журналист поинтересовался, чего, по мнению американского лидера, хочет глава России.
"Вещи, которые он не может получить", - заявил Байден.
Напомним, что уже несколько месяцев подряд западные страны всеми усилиями продвигают идею о подготовке "вторжения России" на Украину. При этом в Москве не раз официально опровергали подобные вбросы, однако Запад настроен на раскачку паники, в первую очередь на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такая паника дорого стоит украинцам: инвесторы выводят деньги из экономики страны, а это бьёт по курсу нацвалюты. Зеленский добавил, что в личных беседах попытался утихомирить иностранных лидеров по поводу даваемых сигналов об Украине.
Однако, по данным телеканала CNN, ответное раздражение высказывает и Вашингтон. Главное, чем украинские власти сейчас раздражают США, - это "приуменьшение угрозы со стороны России". Как сообщает источник CNN среди властей США, конфликт между Вашингтоном и Киевом усиливается из-за разногласий в вопросе трактовки данных американской разведки о якобы готовящемся наступлении России на Украину. При этом некоторых чиновников откровенно злит "неблагодарность" Украины, с которой она принимает поддержку США.

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