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Байден оконфузился перед Трампом

26 октября 2020, 17:30  •  29 • Политика
Джо Байден. Фото: Kevin Dietsch - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Предвыборную гонку в США сопровождают весьма комичные истории
Дональд Трамп поделился своим возмущением по поводу проблем с памятью у его оппонента на предстоящий выборах главнокомандующего Америки. На одном из онлайн-мероприятий Джо Байден несколько раза назвал Дональда Джорджем.
Действующий американский лидер не мог обойти этот инцидент вниманием и посвятил случившемуся целый пост в "Твиттер". В своем микро-блоге он отметил, что Байден запамятовал его имя, а потом был вынужден воспользоваться помощью ведущего для того, чтобы закончить интервью.
При этом наибольшее негодование Трампа вызывает то, что "картель фейковых СМИ" теперь пытается "замять это дело".
Joe Biden called me George yesterday. Couldn’t remember my name. Got some help from the anchor to get him through the interview. The Fake News Cartel is working overtime to cover it up!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2020
"Джо Байден вчера назвал меня Джорджем. Не смог вспомнить мое имя. Ведущий помогал ему закончить интервью. Картель фейковых СМИ работает сверхурочно, чтобы замять это дело", – написал Трамп.
По версии американского канала Fox News, Джо Байден, вероятно, спутал Трампа с бывшим лидером страны от партии республиканцев Джорджем Бушем-младшим. Мнение зарубежных журналистов приводит РИА "Новости".
Напомним, выборы американского лидера пройдут 3 ноября.
К слову, недавно известный политолог Рафаэль Ордуханян заявил, что выборы в США могут обернуться гражданской войной. При этом антироссийские высказывания кандидатов в президенты не стоит воспринимать всерьез.

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