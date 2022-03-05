Введя ограничения против России, Джо Байден окончательно закопал сам себя. Отдача от санкционного удара сотрясла США. Прежде всего ещё большим взлётом инфляции. Алексей Кричевский убеждён, что демократы стопроцентно проиграют грядущие осенние выборы.

Санкции против России больно бьют и по Западу. В первую очередь речь идёт об инфляции, значительной вклад в которую вносит теперь не только печатный станок, но и высокие цены на энергоносители, заметил ведущий Царьграда Никита Комаров в программе "Без цензуры".

За три месяца нефть марки Brent выросла примерно на 57% - с 75 до 118 долларов за баррель, и эта динамика продолжается. За год инфляция в США взлетела с 1,3% до 7,5%. Притом цифры за январь ещё не опубликованы - очевидно, показатель только увеличится.

В ФРС заявляют, что ситуация на Украине и антироссийские санкции ещё больше ухудшат ситуацию, поэтому никаких перспектив снижения цен пока нет. Ведущий "Первого русского" обсудил эту тему с экспертом рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексеем Кричевским.

Он подчеркнул, что в Соединённых Штатах может серьёзно подпрыгнуть стоимость почти всех товаров. В том числе, продуктов питания. Дополнительным фактором станет запрет России на экспорт удобрений.

Такая обстановка внутри страны может окончательно добить рейтинг президента Джо Байдена. Победа демократов на грядущих осенних выборах в Америке и без того уже казалась призрачной, подчеркнул собеседник Царьграда.