Байден окончательно испортил воздух в Европе • 219 • Аналитика © AP Photo / Evan Vucci Джо Байден разочаровал Европу. Одним из первых об этом открыто заговорил бывший посол Франции в Соединенных Штатах Жерар Аро: "То, что мы видим, — это долгосрочное движение на американской стороне. Обама не беспокоился о Европе. Трамп был враждебен Европе. Теперь Байден. Если говорить откровенно, то Байден — для всей Европы одно большое разочарование". Дипломат жалуется на то, что у нынешней американской администрации отсутствует интерес к делам в Старом Свете. Еврокомиссия направила команде Байдена большой список вопросов, по которым можно было бы совместно работать: кибербезопасность, криптовалюта, налоги в сфере высоких технологий, но ответа до сих пор нет. "Никакой инициативы. Ни одного заявления о том, что Европа и американцы будут совместно работать над тем или этим. Американцы переключились на Китай. Их внешняя политика: Китай, Китай, Китай". Французы в растерянности. Скандал с подлодками для Австралии сорвал крайне важную для Парижа дипломатическую операцию, с помощью которой французский МИД рассчитывал существенно укрепить отношения с Вашингтоном. В сентябре этого года исполнилось 240 лет Чесапикскому сражению. Именно французский флот в 1781-м нанес решающее поражение британцам, переломив весь ход Войны за независимость США. Командовавший флотилией французов контр-адмирал граф де Грасс действовал тогда в интересах своей страны, которая враждовала с Британской империей. Ему и в голову не могло прийти, что спустя почти два с половиной века далеким потомкам участников битвы с обеих сторон предстоит продолжить состязание, но уже за право называться ближайшим союзником Соединенных Штатов. Чтобы напомнить американским партнерам о своих былых заслугах, в честь юбилея в посольстве Франции был запланирован торжественный банкет. Но французского посла тогда отозвали в Париж — и мероприятие пришлось отменить. Макрон побоялся идти дальше. Вместо того чтобы по-настоящему ссориться с Байденом, французский президент избрал в качестве мишени в целом безропотного австралийского премьера. Чтобы всерьез идти наперекор воле США, видимо, нужна фигура масштаба Шарля де Голля. Он мог отказаться от доллара, убрать из своей страны штаб-квартиру НАТО и американские базы, самостоятельно договариваться с Китаем и СССР. Таких генералов от политики в Западной Европе сейчас не видно, так что командовать "объединенной европейской армией", о которой давно поговаривают в Париже, Брюсселе и Берлине, сегодня некому. А желание есть. Как только американцы поставили всех перед фактом, что они покидают Афганистан, европейцы в очередной раз испытали горькое чувство собственной беспомощности и колоссальной зависимости от США. "Европа может и, очевидно, должна быть способной и готовой делать больше самостоятельно. То, что нам нужно, — это Европейский оборонный союз", — заявила в своем программном выступлении председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Еще в мае этого года министры обороны 14 стран Евросоюза предложили создать объединенные силы быстрого реагирования численностью 5000 военнослужащих, которые могли бы быть использованы в критических ситуациях, например, как это случилось позднее в Кабуле, когда эвакуировать своих представителей и обычных граждан без помощи США европейцы не смогли. Идея о единых вооруженных силах впервые обсуждались в Европе в 1999 году. В 2007-м была сформирована коллективная система оперативных боевых групп (1500 военнослужащих), но ее ни разу не задействовали. Саммит по "европейской обороне" запланирован в Брюсселе на первую половину следующего года. Но, как ни крути, в военной сфере козыри по-прежнему в руках другой организации — НАТО, штаб-квартира которой также расположена в столице Бельгии. То есть опять многое зависит от США. Пока европейские деятели собираются с духом и мыслями, обновленную концепцию отношений между Евросоюзом и Североатлантическим альянсом в декабре представит генеральный секретарь этой организации Йенс Столтенберг. Позиция Столтенберга хорошо известна: в сентябре в интервью британской The Sunday Telegraph он заявил, что вооруженные силы Евросоюза могут ослабить возглавляемый им блок и даже "разделить Европу", а единые силы быстрого реагирования угрожают подорвать "скромные ресурсы" союзников по НАТО. Соединенные Штаты сохраняют над Европой военный контроль. После бомбардировок Югославии, которые были не только нарушением всех прав и норм, но еще и нанесли вред самой Европе, на Балканах, в Косово, появилась крупнейшая американская военная база Бондстил. США давно задвинули игравших вспомогательную роль французов и немцев, взяв "под себя" Киев, и теперь поигрывают украинским детонатором. Случись там что, не поздоровится всей Европе. Президент Макрон мог сколько угодно дерзить, что "мозг НАТО мертв", намекая на заокеанского гегемона, проблема в другом — кишка тонка у самих европейцев. А проглатывать и переваривать при этом приходится многое. Американцы сначала указывают, строить или нет "Северный поток — 2", а затем разворачивают танкеры с обещанным когда-то Европе сжиженным газом в Юго-Восточную Азию, потому что так им выгоднее. Единственной "уступкой" со стороны Байдена можно считать только то, что американцы в итоге все-таки согласились убрать введенные Трампом тарифы на поставляемые из Европы алюминий и сталь. Говоря точнее, США предоставили квоту на беспошлинный импорт европейской стали и алюминия, что дает европейцам возможность восстановить прежние объемы поставок, сократившиеся за эти годы наполовину, но блокируют попытки их увеличить. Администрация Байдена тянула с отменой тарифов до последнего. "Подарок" был сделан на саммите "Большой двадцатки" в Риме ровно за месяц до того, как Европа должна была удвоить ввозную пошлину на американские мотоциклы и виски, что фактически уравнивало потери обеих сторон. Следует помнить о том, что за каждый "скормленный витамин" американские комбинаторы, как обычно, требуют "множество мелких услуг". Они понадобятся им прежде всего на стратегическом для США китайском направлении. "Возможно, мы были изначально слишком наивными в нашем подходе к сотрудничеству с некоторыми партнерами", — заявила уходящая с поста федерального канцлера Ангела Меркель, притом что Китай в 2016 году стал крупнейшим торговым партнером Германии и помогал немецкой экономике поддерживать устойчивый рост. Новому коалиционному правительству во главе с темной лошадкой Шольцем уже навязана североатлантическая повестка по Тайваню, Гонконгу и Синьцзяну. Не исключено, что, повинуясь этому тренду, Германия, вопреки собственным экономическим интересам, будет против ратификации Соглашения об инвестициях между Евросоюзом и Китаем. К огромному неудовольствию США, оно было подписано в 2020 году, но процесс его ратификации заморозил Европарламент. Лондон остается для Вашингтона ключевым союзником в продвижении американских инициатив. Здесь уже несколько лет назад стали сворачивать совместные проекты с Китаем. По команде отправили свой авианосец в Юго-Восточную Азию. Еще при Трампе британцы отказали в контракте на развитие сетей 5G китайской Huawei. До сих пор не ясно, что получили взамен. В соглашении о свободной торговле с Соединенными Штатами Джонсону отказано. В споре с Евросоюзом по поводу Северной Ирландии, которая из-за поспешной сделки по Brexit теперь экономически выпадает из Соединенного Королевства, со стороны США у Лондона никакой поддержки нет. Британский кабинет обязан придерживаться подписанного им Ирландского протокола, несколько раз заявил Джо Байден, по происхождению ирландец. Европа ошиблась в расчетах и сделала "Газпром" акулой рынка Европу так сильно испугал Дональд Трамп, что здесь заранее боготворили его сменщика. Лондонские газеты теперь пишут по-другому. Одна из самых массовых британских газет The Daily Mail сообщила читателям, что у американского президента, оказывается, серьезные сложности со здоровьем: "Байден дважды страдал от аневризмы сосудов головного мозга, у него также проблемы с сердечной мышцей, которая сжимается слишком быстро, вызывая головокружение и замешательство". Чуть позже это же издание смаковало рассказ очевидцев о том, как "лидер свободного мира" испортил воздух, беседуя с супругой наследника британского престола принца Чарльза, герцогиней Корнуолльской: "Это было долго и громко". Поскольку дело было на саммите по климату, то "от него ожидали сокращений эмиссий…" Опытная Камилла виду не подала, не подвергать же сомнению льстивые слова премьера Джонсона о том, что Байден — это "большой глоток свежего воздуха"? Приходится дышать полной грудью, не нарушая систему отношений, которые сложились давно. Байден или кто-то другой — по большому счету все равно. Личные качества нынешнего американского президента здесь вторичны: в европейском обществе пока он может позволить себе многое, не опасаясь конфуза. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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