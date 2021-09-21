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Байден оговорился во время выступления на Генассамблее ООН

21 сентября 2021, 19:50  •  169 • Политика
Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / www.globallookpress.com
Президент оговорился, рассуждая на тему всеобщего права
Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций, допустив оговорку. На оплошность обратили внимание журналисты.
Так, в своей речи президент перепутал ООН с США, заявив о необходимости соблюдать всеобщие права.
"Вера во всеобщее право существует в нашей ДНК как нации. И, что еще более важно, отпечатана в ДНК этого уреждения, Соединенных Штатов", – выразился американский лидер.
Вместе с тем глава Белого дома заявил, что миру необходимо бороться за права сексуальных меньшинств по всему миру – от Чечни и до Камеруна. По словам американского лидера, мировая общественность должна оказывать поддержку всем представителям ЛГБТ, чтобы последние не испытывали чувства страха и жили в любви.
Остальными темами, которые выделил Байден в ходе своего выступления, стали межгосударственное взаимодействие по климату вместе с проблемами голода и пандемии, нацеленности на предупреждение новых военных конфликтов, а также поддержка демократических прав. Лидер Соединенных Штатов упомянул Белоруссию и выразил одобрение по поводу недавних выборов в Молдавии. Также глава государства коснулся Ближнего востока и Афганистана.
Ранее американские журналисты допустили оплошность в публикации, которая была посвящена ожидаемой встрече президентов Соединенных Штатов и Украины в Белом доме. Так, в заголовке действующего главу Незалежной назвали "президентом Левински", что породило у американских пользователей Сети массу новых шуток.

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