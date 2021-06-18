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Байден оговорился и сделал сомнительный комплимент активистке за права темнокожих

18 июня 2021, 03:20  •  47 • Политика
Байден перепутал цифры и сделал крайне сомнительный комплимент активистке за права темнокожих во время учреждения праздника в честь отмены рабства.
Президент США Джо Байден оговорился, пытаясь сделать комплимент в адрес пожилой активистки за права темнокожих и рассмешил весь зал. Инцидент произошёл на учреждении праздника в честь отмены рабства в США.
В ходе своего выступления Байден указал на пожилую активистку за права темнокожих и отметил, что трудно поверить, но ей 49 лет. В зале раздался громкий смех. Президент спохватился и поправил себя.
Вы не поверите: ей 49 лет… 94 года. Невероятная женщина!
- заявил Байден на выступлении.
Это далеко не первая оговорка самого старого американского лидера. Во время недавней речи перед американскими военными в Британии Байден перепутал буквы в аббревиатуре британского военного подразделения, да так, что получилось нецензурное сокращение.

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