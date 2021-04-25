Байден официально признал геноцид армян и поставил под угрозу отношения США и Турции

Американский президент Джо Байден объявил, что США официально признают геноцид армян в Османской империи, который до сих пор отрицают в Турции и Азербайджане. Анкара осудила этот шаг, посчитав его популистским.

24 апреля президент США Джо Байден объявил о признании Вашингтоном геноцида армян в конце XIX и начале XX века, отметив, что более ста лет назад власти Османской империи развернули «кампанию истребления» представителей этого народа, депортировав, убив или отправив на смерть порядка полутора миллионов человек. Как указал Байден, армяне разъехались по всему миру, часть их осела и в США, поэтому Вашингтон чтит их историю – не с целью кого-то обвинить, а для того, чтобы произошедшее больше не повторилось. Его заявление, распространенное Белым домом, оказалось приурочено к Дню памяти жертв геноцида армян, который восходит к трагическим событиям 24 апреля 1915 года, причем Байден стал первым американским президентом, использовавшим слово «геноцид» при обращении к этим событиям.

Для Байдена данный шаг стал выполнением одного из его предвыборных обещаний. А учитывая многочисленность армянской диаспоры в США (официально около 500 тысяч человек, неофициально – порядка 2 миллионов), признание геноцида армян может помочь ему получить дополнительные голоса для себя или своего преемника из Демократической партии на следующих выборах. К тому же, на этом настаивали члены сената и конгрессмены, призывавшие президента признать историческую правду и исправить то, что было неправильным в течение многих десятилетий.

Затянувшееся признание

В 2019 году в американском конгрессе уже приняли резолюцию о признании геноцида армян, причем произошло это не в самый простой период американо-турецких отношений и вызвало возмущение Анкары. Но администрация предшественника Байдена, республиканца Дональда Трампа, отклонила ее, заявив, что не рассматривает события, о которых идет речь, как геноцид, сохранив диалог с Турцией.

Интересно, что факт геноцида армян признают почти все штаты Америки, но лидеры страны старательно избегали соответствующего термина – возможно, все из-за того же опасения подорвать отношения с Анкарой, которая в течение долгого времени считалась союзником Вашингтона по НАТО. Что касается Байдена, анонсировавшего в качестве основополагающей составляющей своей политики права человека, признание геноцида армян в период его президентства – показательный момент для турецкого правительства. Разумеется, его решение не может не вызвать негативной реакции властей Турции. К слову, как обращают внимание СМИ, взаимоотношения между Байденом и турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом нельзя назвать теплыми. Вероятно, признание геноцида армян – еще одно свидетельство продолжающегося ухудшения отношений Турции и США, и едва ли ситуация поменяется в ближайшее время.

Справедливость или популизм?

На заявление Байдена немедленно отреагировал премьер-министр Армении Никол Пашинян, который отметил, что ценит «принципиальную позицию» Байдена, являющуюся «мощным шагом на пути установления истины и исторической справедливости».

Эрдоган, в свою очередь, созвонился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, который, как и турецкий лидер, осудил заявление Байдена «о так называемом геноциде армян». По мнению Алиева, слова главы Белого дома являются исторической ошибкой, и выступать с подобным заявлением неприемлемо. Кроме того, он посчитал, что шаг президента США обернулся уроном складывающимся тенденциям на сотрудничество в регионе.

Что касается самого Эрдогана, он высказался на этот счет ранее, когда планы Байдена признать убийства армян в Османской империи геноцидом только анонсировались. В президентской пресс-службе объявили, что «Турция будет продолжать защищать правду против тех, кто лжет о так называемом геноциде армян и поддерживает эту клевету по политическим причинам».

Слова Байдена не оставил без внимания и министр внутренних дел Турции Мевлют Чавушоглу, который отверг возможность признания событий в Османской империи геноцидом армян, а также посчитал решение американского лидера «популизмом». Слова, как констатировал глава турецкой дипломатии, «не меняют исторических реалий», и Турция не станет учиться собственной истории у других.

До полутора миллионов жертв

Армяне и другие представители христианского вероисповедания, проживавшие на территории Османской империи, стали подвергаться гонениям задолго до кровавых событий 1915 года. Не исповедавшее ислам население имело статус «второсортного». Для христиан были предусмотрены повышенные налоги, у них не было права носить оружие и выступать в суде в качестве свидетелей.

Националистические настроения в Османской империи росли в связи с войнами на Кавказе, которые активно вела Российская империя в XIX веке, и это отражалось на положении христиан. В последней четверти позапрошлого столетия начали складываться первые национальные объединения армян, цель которых состояла в защите людей от разграбления. Появились и первые объединения политической направленности.

Реакцией на выступления армян стали массовые убийства армянского населения в период с 1894 по 1896 год. В годы Первой мировой войны его чистки по национальному признаку приобрели огромный размах. Так 24 апреля 2015 года под арестом оказались сотни представителей армянской интеллигенции – журналистов, ученых и не только. Большая часть этих людей отправилась на казнь. С этого момента берет начало масштабная кампания по уничтожению армян, которую развернуло младотурецкое правительство. Убийства армян и их депортация оправдывались тем, что они будто бы помогали России. Турки вырезали целые поселения или отправляли тысячи людей в сирийскую пустыню на верную смерть. К 1922 году жертвами преследований стали от 800 тысяч (по самым минимальным оценкам) до полутора миллионов армян: это порядка 80% армянского населения Османской империи.

Будет ли ответ?

На сегодняшний день факт геноцида армян в Османской империи признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей, куда входят около 350 христианских церквей из разных стран. В России в 1995 году Госдумой был принят закон «Об осуждении геноцида армянского народа 1915–1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении»: таким образом, в РФ его признали раньше, чем в большинстве других государств.

Что касается турецкой стороны, она не признает обвинения. Одним из главных аргументов с ее стороны является отсутствие в Османской империи закона об уничтожении армян. Кроме того, в Турции настаивают, что жертвами событий 1915 года были не только армяне, но и турки. Одной из причин непризнания геноцида может оказаться вопрос компенсаций: в случае, если Турция все-таки согласится, что геноцид имел место, ей придется выплачивать компенсации армянской стороне. Подобный прецедент уже существует: Германия выплачивает компенсации Израилю и представителям еврейской нации по всему миру после признания Холокоста.

Анкара, как правило, выступает с дипломатическими демаршами в отношении стран, заявляющих о признании геноцида армян, однако в этот раз, с высокой долей вероятности, ожидать его не приходится – ведь это чревато ущемлением турецких экономических интересов, а страна и без того находится в непростом положении.