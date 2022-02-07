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Байден одной фразой выразил отношение к сближению России и Китая

07 февраля 2022, 03:00  •  78 • Политика
Президент США Джо Байден ответил на вопрос журналиста о сближении России и Китая. Политику потребовалась всего одна фраза.
Журналист поинтересовался, обеспокоен ли Байден сближением Пекина и Москвы.
"В этом нет ничего нового", - произнёс американский лидер.
Об этом рассказал пресс-пул Белого дома.
Напомним, 4 февраля состоялось открытие Олимпийских игр в Пекине, на которое приехал и президент России. Владимир Путин в тот же день встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. За последние два года, то есть с начала пандемии COVID-19 это первый визит русского президента в Китай.
Руководители стран обсудили международные отношения, в которых начинается новый виток. Владимир Путин и Си Цзиньпин говорили также о глобальном устойчивом развитии.
Журналисты в США трактовали эти переговоры как знак того, что Китай поддерживает Россию в ситуации вокруг Украины.

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