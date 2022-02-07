Байден одной фразой выразил отношение к сближению России и Китая

Президент США Джо Байден ответил на вопрос журналиста о сближении России и Китая. Политику потребовалась всего одна фраза.

Журналист поинтересовался, обеспокоен ли Байден сближением Пекина и Москвы.

"В этом нет ничего нового", - произнёс американский лидер.

Об этом рассказал пресс-пул Белого дома.

Напомним, 4 февраля состоялось открытие Олимпийских игр в Пекине, на которое приехал и президент России. Владимир Путин в тот же день встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. За последние два года, то есть с начала пандемии COVID-19 это первый визит русского президента в Китай.

Руководители стран обсудили международные отношения, в которых начинается новый виток. Владимир Путин и Си Цзиньпин говорили также о глобальном устойчивом развитии.

Журналисты в США трактовали эти переговоры как знак того, что Китай поддерживает Россию в ситуации вокруг Украины.