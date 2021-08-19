Президент США Джо Байден одной фразой обнулил психологическую травму американских пилотов, улетавших из Кабула. В отличие от них, ему, вероятно, ни священник, ни психологи не понадобились.

В интервью американскому журналисту Джорджу Стефанопулосу, тому самому, который натолкнул Байдена на оскорбительные высказывания в адрес президента России Владимира Путина, Байден на этот раз тоже отличился не менее скандальным высказыванием.

На этот раз он высказался о страшной находке в отсеке для шасси - там американские пилоты нашли останки афганцев, которые пытались спастись из Афганистана, когда оттуда сбегали американские военные. При попытке журналиста задать вопрос об этой ситуации Байден буднично оборвал его слова фразой:

"Это было четыре дня назад, пять дней назад!", - сказал он.

После этого президент США добавил, что, когда впервые увидел эти фото, то понял, что США "придётся взять это под контроль".

"Нам придётся действовать быстрее. Нам нужно действовать таким образом, чтобы взять под контроль этот аэропорт", - сказал он, добавив, что в итоге они "это сделали".