Байден одним словом обозначил возможность личной встречи в Путиным в начале января

В Белом доме не исключили вероятность новых переговоров Джо Байдена и Владимира Путина после новогодних праздников. Американский лидер сказал об этом только одно слово.

Лидер США не исключил личную встречу с Владимиром Путиным в начале 2022 года. Президенты двух стран могут встретиться в январе, сообщает ТАСС. Джо Байден обозначил такие планы лишь одним словом в разговоре с журналистами пула Белого дома.

Репортеры спросили у американского президента, планирует ли он личные переговоры с лидером России.

"Посмотрим", — лаконично ответил Байден.

Не исключено, что разговор вновь пройдет по видеосвязи из-за пандемии коронавируса.

Сейчас Россия и НАТО готовят переговоры в Бельгии. Представители МИД будут обсуждать гарантии безопасности. Предварительно, встречу лидеров стран хотят провести 12 января, когда в Женеве будет проходить плановая сессия военачальников.

Напомним, в начале декабря Владимир Путин и Джо Байден обсудили текущую ситуацию между странами по видеосвязи. Разговор тогда зашел и о ситуации в Украине.