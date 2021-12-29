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Байден одним словом обозначил возможность личной встречи в Путиным в начале января

29 декабря 2021, 04:55  •  125 • Политика
В Белом доме не исключили вероятность новых переговоров Джо Байдена и Владимира Путина после новогодних праздников. Американский лидер сказал об этом только одно слово.
Лидер США не исключил личную встречу с Владимиром Путиным в начале 2022 года. Президенты двух стран могут встретиться в январе, сообщает ТАСС. Джо Байден обозначил такие планы лишь одним словом в разговоре с журналистами пула Белого дома.
Репортеры спросили у американского президента, планирует ли он личные переговоры с лидером России.
"Посмотрим", — лаконично ответил Байден.
Не исключено, что разговор вновь пройдет по видеосвязи из-за пандемии коронавируса.
Сейчас Россия и НАТО готовят переговоры в Бельгии. Представители МИД будут обсуждать гарантии безопасности. Предварительно, встречу лидеров стран хотят провести 12 января, когда в Женеве будет проходить плановая сессия военачальников.
Напомним, в начале декабря Владимир Путин и Джо Байден обсудили текущую ситуацию между странами по видеосвязи. Разговор тогда зашел и о ситуации в Украине.

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