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Байден объявил спецоперацию против России: Источник указал сроки

20 декабря 2021, 08:35  •  313 • Политика
Президент США Джо Байден объявил о спецоперации против России. По словам американского лидера, у его подчинённых время ограничено, передаёт телеканал CNN.
В частности, Байден заявил о том, что опасается повторения событий 2014 года, когда Крым принял решение о воссоединении со своей исторической Родиной и поручил своей администрации предотвратить "вторжение России", которое якобы запланировано в ближайшие четыре недели.
"То, что мы делаем, очень просчитано", - заявил он, отметив, что у Вашингтона "есть только около четырех недель, чтобы это осуществить".
Как отмечается в материале телеканала, опасения насчёт "нападения России" на Украину возникло в Вашингтоне после визита директора ЦРУ Билла Бернса в Москву. По данным источника, именно после этой поездки дипломатические переговоры между США и Россией превратились в публичные предупреждения в адрес президента России Владимира Путина из-за перемещения русских войск недалеко от украинской границы.
Стоит отметить, что в Кремле неоднократно напоминали представителям Запада о полном праве России перемещать свои войска каким угодно образом в пределах территории своей страны.

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