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Байден объявил Россию непричастной к хакерской атаке на трубопровод

13 мая 2021, 21:10  •  80 • Политика
Джо Байден. Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Хозяин Белого дома ждет помощи от Москвы в поимке вымогателей денег за ключи для запуска Colonial Pipeline
Официальная Москва не причастна к хакерскому взлому американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, которая занимается доставкой нефтепродуктов по стране. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая сегодня перед журналистами в Белом доме.
"Мы не считаем, что российское правительство участвовало в атаке, но у нас есть основательные причины считать, что преступники, которые совершили атаку, живут в России. Это пришло оттуда, из России", – цитирует РИА "Новости" лидера США.
По его словам, Вашингтон напрямую контактирует с Москвой в вопросе принятия необходимых мер против тех, кто вымогает выкуп за запуск трубопровода, а также чтобы предотвратить в дальнейшем подобные преступные действия.
Байден сообщил, что хочет обсудить тему международных стандартов по кибербезопасности с президентом России Владимиром Путиным для совместной борьбы с этим видом мошенничества, когда власти устанавливают, что именно с территории их страны происходит атака.
"Я ожидаю, что это будет одной из тем, о которых мы будем говорить с президентом Путиным", – сказал американский лидер.
Отметим, что Москва неоднократно пыталась достучаться до Вашингтона, чтобы начать совместную борьбу против хакеров. На фоне бездоказательных обвинений в адрес российских властей о вмешательстве то в американские выборы, то в кибернападении на госучреждения Штатов и последовавших после этого санкций, РФ регулярно призывает заокеанских коллег возобновить диалог по данной тематике.
Так, осенью прошлого года Кремль предложил Белому дому заключить пакт о ненападении в киберпространстве. Сам Байден, дозвонившийся до Путина по телефону в нынешнем апреле, попросил о встрече, а в качестве одной из возможных тем диалога назвал именно проблему хакерства.
Напомним, трубопровод Colonial Pipeline был атакован киберпреступниками из группировки DarkSide 7 мая, в результате чего на восточном побережье США наблюдаются проблемы с бензином. Американцы массово скупают топливо, опасаясь будущего дефицита. Сегодня компания сообщила, что возобновила работу трубопровода, однако восстановление нормального снабжения займет несколько дней.
Bloomberg сегодня написал, что Colonial Pipeline якобы выплатил хакерам еще 7 мая выкуп в размере около $5 млн за ключ для расшифровки данных, чтобы восстановить нарушенную работу систем.

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