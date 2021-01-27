Байден объявил "войну"... ручке. Мир прослезился: "Бедненький..."

Новое видео с Джо Байденом, безуспешно пытающимся засунуть авторучку во внутренний карман пиджака, насмешило весь мир. На нём можно увидеть, как 46-й президент США открывает папку с документами, чтобы подписать их, после чего зачем-то начинает заталкивать ручку в карман, что у него никак не выходит.

Несколько минут ожесточённой борьбы Байдена с канцелярским предметом заставили весь мир затаить дыхание. Судя по всему, победить ручку главе Белого дома так и не удалось, но он придумал хитрый манёвр - незаметно положил её в карман брюк, после чего с бравым видом принялся изучать документы.

В России этот поединок, разумеется, оценили по достоинству. "Байден и его борьба с ручкой. Необычное зрелище..." - отметила в Телеграм журналистка Ольга Скабеева. "Джо, ручка нужна, чтобы ей подписывать документы. Дружище, зачем же ты папку открыл, а ручку убираешь. Бедненький. Опять забыл..." - едва не прослезилась правозащитница Мария Бутина.

"Как-то неловко у Байдена получилось..." - пишет Телеграм-канал "Милитарист".

В Сети же тут же появились анекдоты на эту тему:

Альцгеймер-дед и ручка:

- Господин президент, нужно подписать документы.

- Я ручку дома забыл.

- Джо, ручка у вас в руке..

- Да позовите уже этого Джо с ручкой, пусть подпишет.

– А? Что? Что подписать? Где моя авторучка?

– Она у вас в руке, сэр!