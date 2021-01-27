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Байден объявил "войну"... ручке. Мир прослезился: "Бедненький..."

27 января 2021, 14:05  •  125 • Политика
Новый президент США Джо Байден объявил "войну"... собственной ручке. И тут же её проиграл - противник оказался хитрее. Люди во всём мире, наблюдая за "схваткой", прослезились: "Бедненький..."
Новое видео с Джо Байденом, безуспешно пытающимся засунуть авторучку во внутренний карман пиджака, насмешило весь мир. На нём можно увидеть, как 46-й президент США открывает папку с документами, чтобы подписать их, после чего зачем-то начинает заталкивать ручку в карман, что у него никак не выходит.
Несколько минут ожесточённой борьбы Байдена с канцелярским предметом заставили весь мир затаить дыхание. Судя по всему, победить ручку главе Белого дома так и не удалось, но он придумал хитрый манёвр - незаметно положил её в карман брюк, после чего с бравым видом принялся изучать документы.
В России этот поединок, разумеется, оценили по достоинству. "Байден и его борьба с ручкой. Необычное зрелище..." - отметила в Телеграм журналистка Ольга Скабеева. "Джо, ручка нужна, чтобы ей подписывать документы. Дружище, зачем же ты папку открыл, а ручку убираешь. Бедненький. Опять забыл..." - едва не прослезилась правозащитница Мария Бутина.
"Как-то неловко у Байдена получилось..." - пишет Телеграм-канал "Милитарист".
В Сети же тут же появились анекдоты на эту тему:
Альцгеймер-дед и ручка:
- Господин президент, нужно подписать документы.
- Я ручку дома забыл.
- Джо, ручка у вас в руке..
- Да позовите уже этого Джо с ручкой, пусть подпишет.
– А? Что? Что подписать? Где моя авторучка?
– Она у вас в руке, сэр!

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