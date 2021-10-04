Байден обвинил республиканцев в приближении дефолта в США

Президент США Джо Байден обвинил республиканцев в том, что они приближают дефолт доллара. Он может потерять статус мировой валюты, приведя к "мрачным последствиям".

Соединённые Штаты должны поднять потолок государственного долга, иначе может произойти дефолт и доллар потеряет статус мировой резервной валюты. Байден в ходе выступления в Белом доме обвинил своих политических противников - республиканцев в приближении этой ситуации. Он заявил, что их действия "ставят под сомнение готовность конгресса выполнять принятые на себя обязательства".

По мнению американского лидера, республиканцы должны оставить "игры в русскую рулетку" с экономикой Штатов. Байден добавил: гарантировать того, что дефолта не будет, он не может.

"Я не могу поверить, что конечный итог будет именно таким, потому что последствия этого будут настолько мрачными", - заявил американский президент.

Напомним, в середине лета глава Минфина США Джанет Йеллен направила в конгресс письмо, в котором предупредила, что Соединённые Штаты может ждать дефолт. Она объяснила, почему вырос риск и что необходимо сделать. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки лишь отмахнулась. "Стандартная практика", - произнесла она.