Байден обрушился на Путина с голословными обвинениями, но пока уклоняется от приглашения к открытому диалогу

Одним из главных событий недели стал «обмен любезностями» между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным. Байден позволил себе ничем не подкрепленные обвинения в адрес президента РФ в интервью и пообещал, что Россия заплатит за вмешательство в выборы. Путин, в свою очередь, ответил оппоненту детской дразнилкой и предложил пообщаться в прямом эфире.

Мировые СМИ наблюдают за эскалацией кризиса в отношениях между Россией и Штатами, которая наблюдается на этой неделе на фоне заочной перепалки лидеров этих стран – президента РФ Владимира Путина и недавно занявшего пост главы государства в США Джо Байдена.

В своем интервью телеканалу ABC News Байден заявил о намерении призвать Россию к ответу за якобы произведенное ее властями вмешательство в избирательный процесс в США. Этому заявлению американского лидера предшествовала публикация отчета о вмешательстве в выборы 2020 года иностранных государств. В документе говорилось, что Путин якобы курировал действия, направленные на очернение кандидатуры Байдена. По словам президента США, если президент России виновен в этом, он «заплатит». Правда, каким образом это произойдет, он не уточнил. Наряду с Россией повлиять на выборы, согласно докладу, пытался еще и Иран. В связи с этим Вашингтон уже анонсировал санкции в отношении Москвы и Тегерана.

Байден также отметил, что имел возможность поговорить с Путиным, и этот разговор был долгим и обстоятельным.

Джо Байден: «У нас с ним был долгий разговор. Я знаю его достаточно хорошо. Когда разговор начался, я сказал: "Я знаю тебя, ты знаешь меня. Если я выясню, что это правда произошло, — будь готов"».

В этой же беседе Байден дал утвердительный ответ на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей.

После выхода интервью российское Министерство иностранных дел вызвало посла России в США Анатолия Антонова в Москву для консультаций. На высказывания Байдена отреагировали многие российские политики. Так, например, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что заявление президента США «находится вне здравого смысла», а сенатор Андрей Турчак назвал его триумфом политического маразма США и возрастной деменции их руководителя. Он оценил слова Байдена как крайнюю степень агрессии, вызванную бессилием.

Трудности перевода

Президент России не оставил высказывания политического оппонента без внимания, отреагировав на них во время встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, приуроченной к седьмой годовщине вхождения полуострова в состав РФ.

Владимир Путин: «Что касается заявления моего американского коллеги, мы действительно, как он сказал, лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: „Будьте здоровы!“. Я желаю ему здоровья».

С одной стороны, эти слова можно расценивать как проявление вежливости, с другой – в них проскальзывает непрозрачный намек на проблемы со здоровьем у 78-летнего Байдена, которому многие – и не только противники – приписывают возрастную деменцию.

Также Путин отметил, что оценивая других людей или целые государства, «мы всегда видим себя», как в зеркале, замечая свои собственные качества и, исходя из этого, давая им оценку. Президент вспомнил известную, пожалуй, всем носителям русского языка дразнилку «Кто как обзывается, тот так и называется», заметив, что это в этой, казалось бы, несерьезной фразе, есть глубокий смысл.

Упомянутая выше дразнилка привлекла внимание журналистов, и ее перевели на разные языки мира, сделав предметом бурного обсуждения. При этом, вероятно, не все интерпретировали ее верно. Так, например, западные СМИ перевели ее как: «It takes one to know one», что в переводе означает: «Рыбак рыбака видит издалека». Смысл поговорки, таким образом, оказался искажен, и сложилось впечатление, что Путин якобы согласился со словами Байдена. Более уместным вариантом, как отмечает канал РЕН ТВ, стала бы англоязычная поговорка: «I am rubber, you're glue. Bounces off me and sticks to you», которая переводится как: «Я резина, ты клей. От меня отскакивает, к тебе прилипает».

Будут ли переговоры?

Путин предложил Байдену открыто побеседовать в прямом эфире, отметив, что Россия и США несут ответственность за стратегическую стабильность, и это вопрос, который требует обсуждения. По его словам, в прошлый раз идея телефонных переговоров исходила от его американского коллеги, а сейчас можно побеседовать онлайн. Как заметил Путин, подобный формат будет интересен и для американцев, и для россиян. Президент России предупредил, что на ближайших выходных у него запланирована поездка в тайгу, поэтому он готов поговорить с Байденом либо до уикенда, либо уже на следующей неделе. При этом, как указал Путин, он бы не стал откладывать переговоры в долгий ящик.

В МИД России сообщили, что уже приступили к подготовке возможных переговоров.

Впрочем, Белый дом не продемонстрировал большого желания немедленно приступить к переговорам с российской стороной. Официальный представитель президентской администрации Дженнифер Псаки заявила, что Байден уже общался с Путиным и в пятницу будет слишком занят для того, чтобы найти время на диалог в прямом эфире.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, речь идет именно о диалоге двух глав государств, а не о дебатах. Путин, как заметил офпред Кремля, предложил такой формат общения, поскольку со стороны Байдена имели место «беспрецедентные заявления», и важно не позволить им окончательно разрушить и без того пребывающие в плачевном состоянии российско-американские отношения. Песков обратил внимание, что Путин выступает именно за открытое обсуждение противоречий. Сейчас, по его утверждению, возможность диалога прорабатывается по дипломатическим каналам, и если со стороны США не будет внятного ответа на этот счет, Кремль расценит его как отказ.

Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему

Сейчас сложно сказать, во что выльется сложившаяся ситуация. Очевидно, что высказывания Байдена были направлены на то, чтобы еще раз убедить мир в опасности, которую якобы представляет Россия, и среди их последствий может оказаться очередная волна санкций против российских политиков и бизнесменов. Еще до победы Байдена на президентских выборах было известно, что он является противником России, и рассчитывать на потепление в отношениях между Москвой и Вашингтоном точно не приходится.

Дмитрий Песков высказался по поводу вероятности новой холодной войны между Россией и США, заявив: «надеемся на лучшее, но готовимся к худшему». По его словам, российская позиция на этот счет остается неизменной – Путин ясно заявил о своем желании продолжать российско-американские отношения, поскольку это делается в интересах всего мира, а не только двух государств. В то же время, как добавил Песков, Москва не может игнорировать и не принимать во внимание высказывания Байдена.