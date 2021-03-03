Байден обрек Россию на бесконечные санкции - политолог

Джо Байден. Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

Хозяин Белого дома намерен продемонстрировать усиление интереса Штатов к внутренним делам РФ

Американские власти приговорили Россию к бесконечным санкциям, которые будут вводиться вне зависимости от того, как дальше себя поведет Москва. Такой прогноз дал политолог, научный сотрудник Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов, комментируя очередной пакет антироссийских рестрикций Вашингтона.

По его словам, вчерашние ограничения, которые США "посвятили" осужденному по делу о махинациях в "Ив Роше" Алексею Навальному, готовились еще до нового хозяина Белого дома, президента Джо Байдена, поэтому они для РФ не стали новостью. Это вполне ожидаемый шаг демократа.

Эксперт напомнил, что Штаты заранее анонсировали "целый список российских прегрешений", за которые нужно наказать нашу страну и ее граждан. И это лишь начало, считает Суслов.

"В период администрации Байдена санкции в отношении России будут вводиться достаточно часто", – сказал политолог в эфире Радио "КП".

По его мнению, новые рестрикции вряд ли нанесут значимый ущерб экономике РФ, поскольку они будут налагаться, скорее всего, адресно – на чиновников или небольшие организации. А вот крупный бизнес не пострадает, предположил эксперт.

Так, эффект от вчерашних санкций он назвал нулевым. Их смысл был в другом: Байден пытается показать усиление интереса Штатов к вопросам внутренней политики России. Также американец хочет воссоздать коллективный Запад, полагает Суслов.

Примерно такую же точку зрения на пакет ограничений в адрес россиян и наших предприятий со стороны Вашингтона накануне высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Он увидел в этих действиях заокеанского гегемона сигнал, причем не Москве, а Брюсселю и в целом европейцам, странам бывшего СССР – держаться от России подальше.

