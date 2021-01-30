Байден обратился к Путину с просьбой уже на 10-й день президентства: Псаки не смогла промолчать

В ходе брифинга Джен Псаки задали прямой вопрос, на который она не могла не дать ответа. Выяснилось, что Байден обратился к Путину с просьбой уже на 10-й день президентства.

Журналистов интересовало, просил ли американский лидер своего российского коллегу об освобождении Алексея Навального. Псаки ответила утвердительно. Она добавила, что команда Байдена публично призывала к этому неоднократно на протяжении нескольких недель.

О каких неделях идёт речь, непонятно, потому что под стражей Навальный находится только с 17 января - со дня своего возвращения в Россию из Германии. По данным Федеральной службы исполнения наказаний, блогер неоднократно нарушал условия испытательного срока будучи условно осуждённым. Химкинский суд Москвы постановил арестовать Навального на 30 суток.

Ранее Министерство иностранных дел России дало разумный совет иностранным политикам, которые не упускают возможности высказаться относительно ситуации с человеком, которого они считают оппозиционным политиком и главным критиком Кремля. В российском ведомстве рекомендуют Западу уважать международное право и сосредотачиваться на проблемах собственных государств.