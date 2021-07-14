|
Байден обозвал непатриотами всех, кто сомневается в его победе на выборах
14 июля 2021, 03:35 • 84 • Политика
Байден назвал сомнения в президентских выборах - 2020 в США непатриотичной, неамериканской большой ложью.
Президент США Джо Байден назвал сомнения в президентских выборах 2020 года в США непатриотичной, неамериканской большой ложью. Заявление прозвучало на выступлении американского лидера в Филадельфии.
Речь идёт о многочисленных нарушениях, подтасовках и вбросах в ходе последних американских выборов главы государства. Однако, несмотря на наличие видеозаписей и прочих доказательств, результаты голосования были признаны законными.
- сказал президент США, добавив, что поднимал данную тему на переговорах с главой России Владимиром Путиным на саммите в Женеве.
В ходе выступления Джо Байден призвал своего бывшего оппонента на выборах Дональда Трампа попытать удачу на следующих выборах, а не бросаться обидными оценками. Под этим он имел в виду заявления экс-главы США о том, что у него украли победу на выборах.
Подпишитесь на нас
84
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 июля 2021, 10:15
|
12 июля 2021, 03:00
|
11 июля 2021, 13:15
|
09 июля 2021, 02:35
|
08 июля 2021, 05:30
|
09 июля 2021, 11:45
|
07 июля 2021, 10:15