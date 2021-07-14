Байден обозвал непатриотами всех, кто сомневается в его победе на выборах

Байден назвал сомнения в президентских выборах - 2020 в США непатриотичной, неамериканской большой ложью.

Президент США Джо Байден назвал сомнения в президентских выборах 2020 года в США непатриотичной, неамериканской большой ложью. Заявление прозвучало на выступлении американского лидера в Филадельфии.

Речь идёт о многочисленных нарушениях, подтасовках и вбросах в ходе последних американских выборов главы государства. Однако, несмотря на наличие видеозаписей и прочих доказательств, результаты голосования были признаны законными.

Защищать выборы нужно не только от угроз снаружи, о чём я говорил с Путиным, но и от угрозы внутри,

- сказал президент США, добавив, что поднимал данную тему на переговорах с главой России Владимиром Путиным на саммите в Женеве.

В ходе выступления Джо Байден призвал своего бывшего оппонента на выборах Дональда Трампа попытать удачу на следующих выборах, а не бросаться обидными оценками. Под этим он имел в виду заявления экс-главы США о том, что у него украли победу на выборах.