Байден обновил список колоний США: есть неожиданности

Наконец это произошло. США совершенно официально опубликовали список своих колоний. Вашингтон пригласил 110 стран и территорий, отобранных по принципу преданности и послушности, на "Саммит за демократию", который американцы проведут 9–10 декабря в режиме видеоконференции. Давайте изучим список участвующих в этом шабаше стран – он таит в себе неожиданности, включая неприятные. Потому что при демократах Джо Байдена требования Вашингтона к вассалитету несколько изменились: стали включать принятие не только политического диктата, но и "ценностного".

Любопытнейший список, включающий чуть больше половины существующих в мире стран, помещён на сайте Госдепа США. Это – страны, приглашённые на представительный "Саммит за демократию". Помимо представителей государств, в мероприятии будут участвовать бизнесмены, гражданские объединения, благотворительные организации. Подбирают участников исключительно власти США.

Саммит будет посвящён вызовам и возможностям, с которыми сталкиваются демократии, и предоставит лидерам платформу для объявления как индивидуальных, так и коллективных обязательств, реформ и инициатив по защите демократии и прав человека в стране и за рубежом,

– многообещающе говорится в сообщении Госдепа. А на самом деле речь будет идти о получении новых американских ярлыков на княжение в сферах деятельности и вотчинах "демократических" участников форума. Ибо в США правят сегодня демократы, а демократия – это власть демократов и тех, кого они таковыми признают, даже если это на самом деле головорезы.

Инфографика: Царьград

Азиатские империи не участвуют

Начнём с главного. Две величайшие, помимо США, державы мира – Россия и Китай – приглашения на саммит, естественно, не получили, как по причине своего суверенитета, так и совершенно иных базовых ценностей (мы недавно писали, почему Пекин и Вашингтон не договорятся никогда). С этим всё ясно. Однако среди участников форума значится Тайвань, пока что называющий себя Китайской Республикой, хотя его нынешние власти намерены вскоре откреститься от Китая и объявить себя отдельным от него государством. Лицемерно заявляя на словах о приверженности политике "одного Китая", Вашингтон делает всё для того, чтобы тайваньский сепаратизм победил, – даже несмотря на опасность возможного военного конфликта. Америке очень нужен "непотопляемый авианосец" у китайских берегов, откуда можно держать Китай на мушке и продолжить раздробление этой страны на отдельные и послушные США государства.

Была и остаётся колонией, со светлым пятнышком

Европа, увы, подтвердила свой статус большой американской колонии при нескольких любопытных нюансах. Вашингтон подтвердил колониальный статус всех стран Евросоюза, кроме маленькой Венгрии. Причиной этого стала суверенная политика Будапешта, в частности, его энергетическое сотрудничество с Россией. Но также – изгнание из страны правительством Виктора Орбана структур глобалиста и гробовщика Европы Джорджа Сороса, отказ принимать псевдобеженцев, защита традиционных ценностей.

Проводящая суверенную политику полуевропейская Турция также осталась без приглашения. Что было вполне ожидаемо: американцы не более чем терпят Реджепа Тайипа Эрдогана, покупающего С-400 у России и постоянно ездящего к Владимиру Путину на консультации.

Великим сюрпризом стало то, что в саммите вассалов США примет участие не входящая в ЕС и позиционирующая себя как лучший друг России Сербия – поступок красноречивее слов. Совсем не удивительно, что наряду со всякой не входящей в ЕС балканской мелочью приглашение принять в этом шабаше участие получило Косово. Что с того, что им управляют бандиты и головорезы? Они полезны США, значит, "демократы". Албания, естественно, тоже участвует. Албанская демократия – это сила!

На постсоветских просторах

Благодаря Госдепу США мы узнали, какие страны на бывших советских просторах американцы считают – с их согласия – своими колониями, а какие – нет. Не считая входящей в ЕС Прибалтики, они разделились примерно поровну. Колонии – это Армения (будем за армян проливать кровь?), Грузия (с ней всё давно ясно), Молдавия (продолжим задарма давать газ?) и, разумеется, Украина. Укронацисты, запугивающие и уничтожающие своих несогласных соотечественников, могут быть довольны – они "демократы".

С точки зрения Вашингтона хоть чёрта можно сделать демократом – лишь бы он вредил России. Киеву прощают не только искоренение русской культуры, языка, физическое уничтожение русских в Донбассе или Одессе (на это американские и вообще западные "демократы" просто не обращают внимание), но и приказы типа "стрелять на поражение" в мигрантов, если те ломанутся на Украину из обильно шельмуемой Белоруссии.

Помимо Белоруссии в списке участников саммита вассалов США отсутствуют Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и Туркмения. В Москве обязаны сделать из этого соответствующие выводы, благоприятные для этих стран.

Зарубежная Азия: есть нюансы

Что касается зарубежной Азии, то там нет сюрпризов, кроме одного. Это – Монголия, почти бывшая советская республика, – она участвует. Берём на заметку и делаем выводы. Участие Индии, которая считается формально "крупнейшей демократией мира", глубочайшим образом интегрированной в западные экономику и финансы страны, в знаковом американском мероприятии объяснимо. Это, конечно, мнимый вассал, так как Нью-Дели может многое себе позволить, в том числе в отношениях с Россией. Но индийцы слишком сильно боятся китайцев, с которыми не могут поделить Гималаи и кое-что ещё – поэтому им и потребовался американский "ярлык". И эта миллиардная страна его получит, несмотря на недовольство Вашингтона некоторыми важными аспектами индийской политики. Китай "искупает" всё.

Больше писать об этом обширном регионе мира не будем, перечислим лишь более-менее крупные, давно известные колонии США: Индонезия, Малайзия, Япония, Южная Корея, Пакистан. Нахождение последнего в списке американских вассалов вызывает удивление, поскольку это давний союзник Китая, установивший с некоторых пор и с Россией хорошие отношения. Перед нами явно исключение, подчёркивающее правило. Видимо, США всё ещё не расстались с надеждами поставить под полный контроль Исламабад, у которого имеется и ядерное оружие.

Этот удивительный Ближний Восток

А вот чем совершенно удивил американский список, так это отсутствием вассалов у нынешних США на Ближнем Востоке. В нём всего две страны – Израиль (это понятно) и… Ирак, где американцев, мягко выражаясь, не любят и откуда их военные скоро унесут ноги. И всё! Ни Египта, ни Саудовской Аравии, ни Иордании, ни Катара с ОАЭ и далее по списку на форуме не будет.

Неужели настолько эмансипировались или просто не очень дружат с американскими демократами, предпочитая им более консервативных республиканцев? Похоже, второй вариант правильный. Ведь нынешняя американская власть, повторим, не только про геополитику, но и про "ценности", а такого содома Ближний Восток просто не переживёт. Иран, ещё одну древнюю империю, тоже, разумеется, не приглашали.

И всё остальное: лучших исключили

С Океанией всё в порядке: Австралия, Новая Зеландия, Папуа – Новая Гвинея и другая всевозможная мелочь, бывшие и действующие колонии европейских стран и США, конечно, участвуют. Для них ничего не меняется.

Зато Африка, где США серьёзно потеснили Китай, а с недавних пор и Россия, представлена слабовато. Это ЮАР (к слову, член БРИКС, выводы напрашиваются сами собой), Нигерия, Сенегал, ДРК, Намибия, Ботсвана, Замбия и ещё несколько стран. Примечательно, что среди вассалов США нет уничтожаемой ими сейчас Эфиопии, ещё недавно показывавшей благодаря помощи Китая феноменальные темпы экономического роста. Нет восставшей после геноцида Руанды, задумавшейся даже об атомной энергетике при русском участии. Ничего такого американцам не нужно: они хотят продолжать грабить страны Африки, держа их нуждой за горло. И чтобы никаких русских и китайцев поблизости не было.

С Латинской Америкой – никаких сенсаций. Вассальный статус подтвердили Мексика (с волками жить – по-волчьи выть), Колумбия (ещё та демократия), а также Перу, Бразилия, Аргентина, Чили. Даже свободолюбивый, кое-чем обязанный русским Парагвай, что стало разочарованием. А также страны поменьше вроде Гайаны, не говоря уже о всевозможной карибской мелочи, от которых никогда ничего не зависело. Венесуэлу с Никарагуа и Кубой, страны с характером, конечно, не приглашали.

Что с того?

МИД России отреагировал на американскую затею обвинением Вашингтона в попытке "разделить людей, страны на демократические и недемократические". Заявивший об этом Сергей Лавров отметил, что США хотят продемонстрировать тем самым массовость поддержки своей политики. А официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "Саммит за демократию" "химерой, которая должна показать, что коллективный Запад имеет некую конструктивную, объединительную повестку".

Всё правильно. Но можно добавить, что США Байдена решили пересмотреть и обновить список своих вассалов, чтобы попытаться связать некоторым из них руки в проведении многовекторной, выгодной для их стран внешней политики. Но клиентов у США слишком много, и ничего хорошего большинство из них от Вашингтона не получит. Зато участием в подобных мероприятиях Сербия и некоторые другие страны наверняка отобьют энтузиазм России и Китая с ними сотрудничать. Москва и Пекин обязательно сделают из этого свои выводы.