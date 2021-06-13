Байден обидел британцев на G7: "Спал и не услышал, как звенит будильник"

Президент США Джо Байден обидел британцев, опоздав на G7 и нарушив протокол. "Просто спал и не услышал, как звенит будильник", - один из многих комментариев возмущённых жителей Великобритании.

Президент США Джо Байден попал в курьёзную ситуацию, нарушив королевский протокол в ходе саммита "большой семёрки". Как отмечают читатели британской газеты Daily Express, произошедшее можно расценить, как неуважение:

Это явно не выглядело как жест уважения в адрес главы нашего государства, - пишет, например, bedminstergirl, комментируя произошедшее. - Он гость и должен соблюдать правила, кем бы он ни был.

Дело в том, что Джо Байден и его супруга Джилл прибыли на саммит G7 позже, чем это сделала королева Елизавета II. Подобное было воспринято критически и в журналистском сообществе. А читатели в принципе не сдерживали себя, высказываясь об инциденте:

"Невежество. Высокомерие. Сочетание того и другого с примесью старости", - ещё один комментарий в отчёте Daily Express.

Нашлись и те, кто просто решил пошутить над курьёзной ситуацией, впрочем, не самым оригинальным образом. Так, dingledell, говоря о Байдене и его опоздании на G7, написал: "он просто спал и не услышал, как звенит будильник". А gTIME считает, что либералам в принципе "наплевать на протокол":

"Оскорблять людей по всему миру - то, что они делают лучше всего", - считает этот британец.