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Байден обидел британцев на G7: "Спал и не услышал, как звенит будильник"

13 июня 2021, 12:20  •  153 • Политика
Президент США Джо Байден обидел британцев, опоздав на G7 и нарушив протокол. "Просто спал и не услышал, как звенит будильник", - один из многих комментариев возмущённых жителей Великобритании.
Президент США Джо Байден попал в курьёзную ситуацию, нарушив королевский протокол в ходе саммита "большой семёрки". Как отмечают читатели британской газеты Daily Express, произошедшее можно расценить, как неуважение:
Это явно не выглядело как жест уважения в адрес главы нашего государства, - пишет, например, bedminstergirl, комментируя произошедшее. - Он гость и должен соблюдать правила, кем бы он ни был.
Дело в том, что Джо Байден и его супруга Джилл прибыли на саммит G7 позже, чем это сделала королева Елизавета II. Подобное было воспринято критически и в журналистском сообществе. А читатели в принципе не сдерживали себя, высказываясь об инциденте:
"Невежество. Высокомерие. Сочетание того и другого с примесью старости", - ещё один комментарий в отчёте Daily Express.
Нашлись и те, кто просто решил пошутить над курьёзной ситуацией, впрочем, не самым оригинальным образом. Так, dingledell, говоря о Байдене и его опоздании на G7, написал: "он просто спал и не услышал, как звенит будильник". А gTIME считает, что либералам в принципе "наплевать на протокол":
"Оскорблять людей по всему миру - то, что они делают лучше всего", - считает этот британец.

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