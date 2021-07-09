Байден о звонке Путину: "Прошло хорошо. Будут последствия"

Байден назвал хорошим телефонный разговор с Путиным, а затем пообещал последствия для России "за кибератаки".

Президент США Джо Байден заявил, что разговор с главой России Владимиром Путиным прошёл хорошо, поэтому он настроен оптимистично. Слова прозвучали на брифинге американского лидера в Вашингтоне.

Байден отметил, что обсудил с Путиным недавние кибератаки на американские компании при помощи вируса-вымогателя. В ходе разговора с президентом России американский лидер подчеркнул необходимость принятия Москвой мер по пресечению деятельности групп вымогателей.

На вопрос журналистов, будут ли какие-то последствия для России за приписываемые ей кибератаки, Байден ответил утвердительно. Тем не менее в подробности президент США вдаваться не стал.