Байден несколько раз раскритиковал Россию во время саммита G20

Джо Байден. Фото: Oliver Weiken/dpa/www.globallookpress.com

Президент воспользовался личным отсутствием Путина на мероприятии

На минувшем саммите G20 Джо Байден несколько раз выразил разочарование действиями России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Напомним, в минувшие выходные представители стран "двадцатки" отправились в Рим, чтобы обсудить ряд важных внешнеполитических проблем, в числе которых борьба с коронавирусом, переворот в Афганистане, борьба с изменениями климата, а также энергокризис. Лично присутствовать на мероприятии отказались лишь Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин.

Сперва американский президент заявил, что разочарован отсутствием России и Китая на саммите.

"Разочарование касается того факта, что Россия... и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата", – приводит его слова RT.

Он отметил, что США удалось добиться много в этом вопросе, но надо предпринимать больше шагов – в особенности тех, которые не делает Россия, Китай и Саудовская Аравия.

Следом Байден высказался об отказе Москвы и Эр-Рияда наращивать нефтедобычу. Глава Соединенных Штатов считает, что решение было неверным, сообщает "Общественная служба новостей".

Ранее американский президент в рамках саммита G20 встретился с Реджепом Эрдоганом. Перед переговорами журналисты поинтересовались, не слишком ли Джо Байден озабочен сближением Москвы и Анкары – вопрос ему задали дважды, но оба раза отвечать он не стал.