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Байден не справляется: Техас решил бороться с нелегалами самостоятельно

17 июня 2021, 20:55  •  64 • Политика
Губернатор Техаса Грег Эбботт раскритиковал президента США Джо Байдена за бездействие в сфере миграционной политики и инициировал сбор средств на строительство стены на границе штата с Мексикой.
"Хотя обеспечение безопасности на границах - обязанность федерального правительства, Техас не будет сидеть сложа руки, пока кризис усугубляется. Штат разработал самый надёжный и всеобъемлющий план, который когда-либо видела страна", - заявил Эбботт.
По данным The Sun, первоначальный этап строительства стены вдоль границы Техаса и Мексики составит 250 миллионов долларов. Эти деньги нужны на поиски менеджера проекта и подрядчика. Губернатор штата рассчитывает покрыть часть этой суммы с помощью донатов.
О помощи Техасу уже заявил губернатор Флориды Рон Десантис. Он пообещал отправить в Техас полицейских, которые должны помочь справиться с миграционным кризисом. Также губернатор Флориды отметил, что администрация Джо Байдена не справляется со своими задачами.
11 февраля 2021 года президент США Джо Байден прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Он заявил, что не позволит тратить деньги налогоплательщиков на этот проект. 19 февраля в США стартовала программа по оформлению виртуальной регистрации мигрантам. Отметим, что теперь пересекающие границу ждут решения суда на территории США. При президенте Трампе они делали это в Мексике.
На данный момент в США насчитывается более 11 миллионов незаконных мигрантов.

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