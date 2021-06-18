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Байден не смог уговорить Эрдогана отказаться от русских С-400
18 июня 2021, 00:35 • 29 • Политика
Байден и Эрдоган не достигли договорённости по вопросу ракетных комплексов С-400 "Триумф". "Они условились продолжать диалог", - отметил советник главы США по нацбезопасности.
Президент США Джо Байден не смог уговорить главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отказаться от купленных у России зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". Об этом сообщил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.
Вашингтон был с самого начала против покупки Анкарой русских систем ПВО вместо американских. Поначалу власти США пытались отговорить Турцию, предлагая "особо выгодные условия" поставок американских вооружений. Затем Белый дом перешёл к угрозам, а потом и вовсе к шантажу. Тем не менее Турция оставалась твёрдой в своих намерениях и так и не отказалась от русского оружия.
- констатировал советник главы США по нацбезопасности в ходе телефонного брифинга.
Напомним, что США предлагали Турции приобрести американские ЗРК Patriot вместо русских С-400. Однако американские системы показали себя не с лучшей стороны, особенно когда не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
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